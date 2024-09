Drama v Opavě: Hrozí protržení hráze! Pod vodou i stadion. Děti do škol nepůjdou

Řeka Opava se v Opavě rozlila mezi domy sídliště Kateřinky. V Opavě přitom hrozí, že se protrhne hráz řeky Opavy u městských částí Palhanec a Karlovec. Vedení magistrátu proto nařídilo další evakuaci obyvatel. Děti v Opavě do školek a škol v pondělí nepůjdou.

„Z důvodu hrozby protržení hráze řeky Opavy je nutné okamžitě začít s evakuací obyvatel městské části Karlovec. Občané se vyzývají, aby se urychleně připravili k evakuaci,“ uvedlo město v příspěvku.

Voda již zaplavila největší sídliště Kateřinky. Hasiči tam od nedělnío rána jezdili na člunech a pomáhali zachraňovat lidi, kteří dosud neodešli, uvedl mluvčí města Roman Konečný. Vážná situace je podle něj například u zahrádkářské kolonie nedaleko Vojenského splavu.

Vody městem protéká víc, než se podle předpovědí očekávalo. Situace se rychle zhoršuje, podle Povodí Odry už průtok přesáhl stoletou povodeň.

„Situace je horší, než jak v sobotu uváděly prognózy. Vody je mnohem více,“ řekl mluvčí města Roman Konečný. Dodal, že současná povodeň už překonala i tu z roku 1997. „Co se týče množství vody, tak určitě. Ohledně škod ještě nevíme,“ uvedl.

Do evakuačních center by se podle něj měli přesunout lidé z přízemních bytů sídliště Kateřinky a ze všech domů podél toku Opavy. „Znovu všechny vyzýváme k evakuaci,“ řekl Konečný.

Děti do škol a školek nepůjdou

Děti v Opavě (stejně jako třeba v Krnově) nepůjdou v pondělí do základních ani mateřských škol. Mnoho školních budov v těchto městech totiž zaplavila voda. Kdy obnoví provoz, není jasné. ČTK to řekli mluvčí Opavy Roman Konečný a místostarosta Krnova Miroslav Binar (ANO).

„Školy a školky v zaplavených oblastech zůstanou zavřené. Na jak dlouho, nevíme. Minimálně zítra (v pondělí). S ohledem na poškození vybavení to bude ale i několik dnů,“ řekl Konečný.

Podobná situace je i v Krnově na Bruntálsku. Kde je podle vedení radnice už pod vodou až 80 procent plochy města. „Děto do škol nepůjdou. Vůbec netušíme, kdy se do škol vrátí. Budeme to vědět, až zjistíme rozsah škod,“ řekl místostarosta Binar.

Stadion pod vodou

Rozvodněná řeka zasáhla v Opavě také stadion druholigového fotbalového klubu SFC Opava. Voda se dostala i na hřiště. Klub, který hrál do roku 2021 nejvyšší soutěž, o tom informoval na sociálních sítích.

„Voda se bohužel během chvilky dostala na hřiště a také do dalších části areálu a zaplavuje park,“ oznámili Slezané. Po zrušení víkendového programu první a druhé ligy kvůli počasí by čtvrtý tým tabulky měl v pátek 20. září přivítat na svém hřišti Prostějov.

Kulminaci očekávají v neděli v podvečer

„I když pohled na nebe ukazuje zlepšení situace, je to jen zdánlivé. Prognózy totiž pořád ukazují, že stále hrozí velké nebezpečí a přívalová voda je ještě na cestě z Jeseníků do Opavy,“ upozornilo v neděli kolem 10:00 Město Opava na svém profilu na Facebooku.

„Možná hloupá otázka,ale jak dlouho máme být mimo domovy?“ tázala se následně Opavanka Lenka Hrtusová Boráková. „Musíte vytrvat než voda opadne. Kulminaci očekáváme v 19:00,“ zareagovalo město na sociální síti.

„Znovu apelujeme na obyvatele Kateřinek a dalších míst ohrožených vodou, aby využili možnosti dočasného ubytování v evakuačních místnostech a buď se dostavili sami (aktuálně ZŠ Vrchní nebo Středisko volného času v Jaselské ulici), nebo k přesunu použili autobusy MHD,“ vyzvalo město.

17:51 Neděle, podvečer. Řeka Svratka v brněnské ulici Poříčí, kde zatím není dokončena výstavba protipovodňových zábran. 17:49 „V Doubravčanech na Kolínsku jsme evakuovali 18 klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením a 7 členů personálu,“ hlásí hasiči Středočeského kraje. 17:48 „Asi je možná bohužel načase upozornit všechny ty, kteří se chystají obohacovat na úkor postižených povodněmi, že v takovém případě trestní zákon počítá s vyššími tresty za majetkové delikty, než za 'běžných' okolností,“ tweetuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Zobrazit celý online

Voda i na sídlišti Kateřinky

Voda se šíří i největším opavským sídlištěm Kateřinky. „Voda do prostor sídliště Kateřinky teče ze dvou zdrojů. Na místě už jsou i hasiči s čluny. Pomáhají zachraňovat obyvatele,“ řekl Konečný.

Dodal, že město nechalo v Komárově zavřít hlavní tah spojující Ostravu a Opavu. „Přes komunikaci teče voda,“ řekl. Zaplavené je i městské koupaliště. Město posílilo policejní hlídky v oblastech, kde se lidé měli evakuovat. „Nyní tam máme 48 policistů. Obcházejí i domy a zvoní tam, kde se třeba ve spodním patře svítí,“ řekl.

Situace se ještě zhorší

Na řece Opavě ve městě Opava byl při nynějších záplavách překročen stoletý průtok. Povodí Odry očekává, že stoletá voda bude významně překonána i na dalších místech - řece Odře v Ostravě-Svinově, Opavici v Krnově na Bruntálsku i na řece Opavě, a to od Opavy po ústí. Na Odře v Bohumíně na Karvinsku se očekává dosažení stoletého průtoku a mírně vyššího. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Na mnoha místech již dochází k ohrožení zástavby a očekáváme, že se situace bude dále zhoršovat a zasáhne závěrečné trati jednotlivých dílčích povodí. Evakuace probíhají kolem Opavice ve Městě Albrechticích, podél řeky Opavy v Krnově a v Opavě a v Kravařích a v desítkách dalších obcích. Zahajuje se evakuace Českého Těšína na Olši a bude se připravovat evakuace v Ostravě a v Bohumíně,“ řekla mluvčí.