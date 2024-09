Šéf státních skladů s rezervami: Jsme připraveni! Máme cisterny, vysoušeče i spacáky

Vysočina se kvůli intenzivním dešťům záplavám pravděpodobně nevyhne. Nejvážnější situace bude podle nynějších předpokladů na Sázavě, kde očekávaný narůst průtoku ohrožuje bezpečnost celého povodí. Novinářům to dnes v Jihlavě řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO) s odkazem na předpovědi odborníků. Uvedl, že požádal starosty o to, aby prověřili kapacity, které by se daly využít při případné evakuaci obyvatel. „Musíme zkrátka být v tuto chvíli připraveni na všechno,“ řekl Schrek.

Na některých tocích v kraji už byl vyhlášen první nebo druhý stupeň povodňové aktivity. „Nicméně v tuto chvíli se to děje především pod našimi přehradami, ze kterých se upouští voda,“ řekl hejtman. Uvedl, že podle meteorologů v kraji zatím spadlo okolo 40 až 50 milimetrů vody, což je pořád úhrn, který by se měl vsáknout do půdy. Od dnešního večera má ale pršet intenzivněji a začne foukat vítr, povodňová situace se zřejmě zhorší.

V Sázavě v Havlíčkově Brodě podle hejtmana běžně teče okolo čtyř metrů krychlových vody za sekundu, nyní jde o 11 metrů krychlových.