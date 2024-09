Průlomové rozhodnutí soudu: Porodní asistentky mohou vést domácí porody

„Může-li se žena rozhodnout pro domácí porod a využít k tomu asistenci např. duly či jiných osob, aniž by to právní úprava jakkoliv zakazovala, neexistuje rozumný důvod, aby nemohla využít služeb osoby odborně vzdělané v oblasti porodnictví (např. porodní asistentky), byť nepůjde o zdravotní péči,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Wintra.

Soud se konkrétně zabýval stížností porodní asistentky a její potenciální klientky. Asistentka neúspěšně usilovala o rozšíření svého oprávnění i na vedení domácího porodu. Podle dosud převažující rozhodovací praxe v ČR však asistentky porody doma vést nemohly. ÚS sice stížnost zamítl, současně ale rozhodl o jiném výkladu právních předpisů a vyjasnil otázku do budoucna.

Soud také kriticky poukázal na to, že právní úprava činnosti porodních asistentek je „velmi spletitá až nepřehledná, pro adresáty obtížně srozumitelná, a zejména co se týče potenciálních sankcí také poměrně nepředvídatelná“. „Taková situace je v právním státě nežádoucí,“ konstatoval soud v nálezu. Proto apeloval na státní orgány, aby nepřehlížely problémy, které současná právní úprava domácích porodů přináší a aby do budoucna reflektovaly vývoj v oblasti porodnictví a reprodukčních práv.