Přes 15 hodin na letišti! Češi letící do Chorvatska řeší brutální zpoždění a absenci pomoci

Dávno měli být v Chorvatsku a užívat si vytoužené dovolené. Jenže místo toho strávili celý den na pražském letišti. Server TN.cz přinesl svědectví Čechů, kteří dnes měli odletět do Zadaru, jejich let od společnosti Ryanair měl ale přes 15 hodin zpoždění a v době psaní tohoto textu ještě stále neodletěli.

Jak informuje server TN.cz, let společnosti Ryanair z pražského ruzyňského letiště do chorvatského Zadaru měl odletět v sobotu ráno v 7:50. To se ale nestalo. Místo toho nabral zpoždění, které se neustále stupňovalo a stupňovalo. V době psaní textu dosáhlo přes 15 hodin.

„Zatím let není zrušený. Pořád ho ale posouvají. Naposledy to bylo někdy pět minut po půlnoci,“ popsal serveru cestující. „Se zákazníky, kteří tady čekají celý den na letišti, je jednáno celkem zoufalým způsobem,“ pokračoval ve vyprávění.

Podle něj se s pasažéry nikdo nebaví a nefunguje ani aplikace, která měla ukazovat let. „Posílají nám jen co tři hodiny nějaké 90korunové poukázky, za které si na letišti můžeme koupit tak cukr do čaje. Jakékoli služby jsou nulové,“ říká cestující s tím, že jen celý den sedí a čeká na informace.

Celá situace ho štve proto, že kvůli masivnímu zpoždění de facto přišel o celý první den své dovolené. „Letíme do Zadaru, máme zamluvenou ode dneška s kamarádem loď, co jsme si měli převzít v čase oběda. Loď stojí a my jsme tady,“ popsal.