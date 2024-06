Z rozvodněné Moravy po bouřce zachraňovali 10 vodáků včetně 5 dětí! Ženu vypadlou z lodi resuscitovali

Po nočních bouřkách rozvodněný tok plný naplaveného dřeva působil podle mluvčí problémy na několika místech.

„S pomocí člunu jsme nejprve vytáhli rodinu, která z lodi přepadla do vody a v proudu se se dvěma dětmi držela stromů zasahujících do koryta. Pomohli jsme jim do člunu a poté je přepravili na břeh,“ uvedla Balážová.

Druhá hasičská posádka se člunem pomohla další skupině, která se rovněž převrhla do rozvodněné Moravy a nemohla se dostat bezpečně na břeh.

„Postupně jsme je v řece vyhledali a pomohli jim do člunu a na břeh. Celkově jsme zachránili z rozbouřeného toku deset lidí, z toho pět dětí. Všichni byli podchlazení, ale nezraněni. Poskytli jsme jim tepelný komfort a dopravním automobilem jsme je přepravili do Litovle,“ uvedla mluvčí.

Žena přepadla z lodi, na břehu ji resuscitovali

V sobotu dopoledne zasahovali hasiči i u Leštiny na Šumpersku, kde žena při splouvání Moravy přepadla z lodi po nárazu do kmenu stromu do vody. „Na břeh ji vytáhli vodáci, kteří také přivolali záchranáře a hasiče,“ uvedla Balážová. Po resuscitaci byla podle ní přepravena leteckou záchrannou službou do nemocnice.

„S ohledem na stav toku a množství naplavených kmenů jsme kontaktovali Povodí Moravy, pomocí těžké techniky byly stromy odstraněny. Po dobu zásahu naše jednotka varovala vodáky, aby řeku nesplouvali kvůli možnému nebezpečí,“ doplnila mluvčí.