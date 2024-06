Policie v Praze zadržela cizince a posílila hlídky. Kvůli hrozbě útoku na infrastrukturu!

Policie v pátek varovala, že hledaný muž může být nebezpečný. „I díky pomoci veřejnosti se podařilo kriminalistům z odboru extremismu a terorismu muže podezřelého ze zvlášť závažného zločinu vypátrat a zadržet,“ uvedli dnes policisté. Státní zástupce Martin Bílý následně uvedl, že v současnosti byly zahájeny úkony trestního řízení v souvislosti se žhářským útokem. „Trestní stíhání zadržené osoby nebylo zahájeno. Více informací v současnosti s ohledem na neveřejnost přípravného řízení nelze poskytnout,“ sdělil Bílý. Později upřesnil, že se žhářský útok měl týkat Prahy 9.

Na případu policisté spolupracují s dalšími bezpečnostními složkami. V Praze v noci na dnešek přijali zvýšená bezpečnostní opatření. „Více informací poskytneme veřejnosti po zasedání Bezpečnostní rady státu,“ dodala policie. Bezpečnostní rada státu zasedne v pondělí odpoledne, její jednání bylo dopředu plánované.

Rakušan poděkoval policii za dobrou práci a veřejnosti za pomoc. „Preventivně zvýšená bezpečnostní opatření v místech zvýšené koncentrace lidí dál trvají, bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ dodal.

Podle serveru iDNES přešli všichni policisté v Praze až do odvolání do režimu „teror“. Mají se zaměřit obecně na obchodní centra, depa MHD nebo autobusová a vlaková nádraží a všímat si všech podezřelých lidí, kteří se v okolí pohybují.

Česká policie v nedávné době zvýšila ostražitost například v souvislosti s atentátem na slovenského premiéra Roberta Fica nebo kvůli mistrovství světa v hokeji.

Ruská snaha destabilizovat Západ?

V posledních týdnech se v souvislosti s nedávnými velkými požáry v zemích EU objevily spekulace, že za nimi může být Rusko. Polský premiér Donald Tusk 21. května řekl, že Rusové měli velmi pravděpodobně něco společného s nedávným požárem obchodního centra ve Varšavě. Tusk už předtím informoval o zadržení devíti osob podezřelých ze zapojení do sabotáží, zejména žhářství, tito lidé měli podle něj zakládat požáry na pokyn ruských tajných služeb.

Koncem května psal zpravodajský server The Guardian o tom, že žhářství a sabotáže jsou potenciální novou zbraní ruské války. Vyšetřovatelé podle webu vyslovili domněnku o možném zapojení Ruska do žhářského útoku ve východním Londýně, do požáru v Polsku, do pokusu o sabotáž v německém Bavorsku nebo do antisemitských graffiti, které se objevily v Paříži.

Ačkoli neexistují důkazy, že by incidenty napříč kontinentem byly koordinované, bezpečnostní služby se domnívají, že by mohly být součástí systematické snahy Moskvy destabilizovat Západ, který podporuje Ukrajinu, napsal The Guardian.

O bezpečnostních hrozbách v Česku bude v pondělí hovořit policejní prezident Martin Vondrášek v pořadu Hráči na Blesk.cz.