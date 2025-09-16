Havlová, Pártlová či Decastelo: Hvězdy zdobí kalendář spolku Anidef, pokřtila ho Heidy Janků. Nechyběly Blesk tlapky!
Osmé výročí a sraz adopťáků spolku Anidef byl, jak sami organizátoři řekli, den plný radosti, smíchu a chlupatého štěstí. Součástí nabitého programu byl i křest dlouho připravovaného kalendáře, jehož součástí jsou i Blesk tlapky.
Charitativní nástěnný kalendář fotografky Kateřiny Hajdinové s názvem Třináct příběhů, jedna naděje pokřtila sektem jedna z jeho tváří, zpěvačka Heidy Janků, která návštěvníkům akce i zazpívala. Dorazily i Barbora Mottlová, Lucie Kutrová a Erika Eliášová, které jsou rovněž součástí kalendáře. „Když jsem tvořila fotografie pro tento kalendář, byla to čistá radost a uvědomění, že tato cesta má smysl,“ řekla Kateřina Hajdinová.
Peníze pomohou
Kalendář obsahuje 14 snímků, na titulní stránce je Dagmar Havlová a na té poslední reportérky Blesk tlapek s kravičkou Jasmínkou, která je stejně jako ostatní zvířata v kalendáři svěřenkyní spolku Anidef. Návštěvníci akce si jej mohli zakoupit přímo na místě, a to za 390 korun, ostatní si ho mohou objednat na e-shopu spolku https://eshop.anidef.cz/. Peníze z jeho prodeje pomohou financovat chod útulku a zachraňovat další zvířata.
Útulek dokořán
Pro návštěvníky, kterých dorazilo na pět set, řada z nich i se svými adoptovanými psy, toho ale bylo připraveno mnohem víc. Všichni si mohli projít celý útulek, pomazlit se s kočičkami, pozdravit pejsky i hospodářská zvířata, které má spolek v péči. Mohli si také odnést něco z blešáku, mohli se poradit s fyzioterapeutkami z veterinární kliniky Maradovi a mohli se seznámit s mantrailingem, což je metoda pachové práce se psy. „Doufám, že si to všichni užili tak, jako my,“ řekla zástupkyně spolku Barbora Benešová.
Kdo je v kalendáři
Dagmar Havlová a Ella, Martina Pártová a Rosnička, Erika Eliášová a Rex, Filip Tomsa a Zack, Eva Decastelo a Bagira, Petra Hřebíčková a Pixel, Vojta Drahokoupil a Žofinka, Heidy Janků a Klaid, Michal Holán a Flash, Lucie Vondráčková a Peggy, Lucie Kutrová a Luna, Raego a Sigi, Bára Mottlová a Stelinka, Jana a Katka z Blesk tlapek a Jasmínka.
Víte, že …
...spolek za dobu své existence zachránil 3 500 zvířat?
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.