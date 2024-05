Vedení ČEZ odhalilo výdělky: Šéf Beneš dostal 35 milionů! Kolik další manažeři?

Celkový příjem člena představenstva firmy se člení na pevnou a pohyblivou složku. Pohyblivá složka vychází z plnění ukazatelů výkonnosti, které stanovuje a vyhodnocuje dozorčí rada. Nárok na plnou výši pohyblivé složky za loňský rok mají podle zprávy podniku všichni členové představenstva. „Příjem vedení společnosti zůstal na shodné úrovni jako v předchozím roce,“ potvrdil ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Nejvíce dostal generální ředitel společnosti Daniel Beneš. Jeho celkový roční příjem činil 34,98 milionu korun, což je oproti předloňsku o procento méně. Místopředseda představenstva Pavel Cyrani dostal 21,25 milionu Kč, ředitel divize finance Martin Novák si pak přišel na 20,48 milionu korun.

Beneš dříve v pořadu Hráči na Blesk.cz uvedl, že zda je výše částky adekvátní, je k diskuzi. S porovnání s ostatními energetickými firmami v Evropě jsou ale manažeři ČEZ podle ředitele placení „spíše méně“. „A když kterýkoliv člen představenstva ČEZu dostane nabídku z německé nebo jiné evropské energetické firmy, je to víc peněz. To, jestli ta částka je ospravedlnitelná nebo mravná, to je individuální názor každého,“ míní Beneš, jenž upozornil, že výše odměny je zastropovaná a rozhoduje o ní dozorčí rada.

Klasickou mzdu totiž podle svých slov nemá. „Já celý rok dostávám za svoji práci odměnu, a pak se to celé sečte. V dalším roce v květnu se to číslo reportuje. Není to nějaký plus k platu jako bonus. Je to jen oznámení mého celkového výdělku,“ říká.

Video Hráči: Šéf ČEZ Beneš o energetice, výhrůžkách smrtí i snížení cen - Video se připravuje ...

Ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač dostal 14,6 milionu Kč. Ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek získal za loňský rok přes 14,7 milionu Kč a ředitelka sekce správa Michaela Chaloupková 14,7 milionu Kč. Přes 14,6 milionu korun pak připadlo i Janu Kalinovi, který je služebně nejmladší, když nastoupil do představenstva během roku 2021 a nahradil Ladislav Štěpánka.

Firma dnes spolu s odměnami vedení zveřejnila také pozvánku na schůzi valné hromady podniku, která se uskuteční v pondělí 24. června v Praze. Na dividendách v ní společnost navrhuje rozdělit 80 procent z loňského očištěného zisku, který činil 34,8 miliardy korun. Navržená dividenda tak odpovídá 52 korunám na akcii a celkem 28 miliardám korun. Akcionáři mohou podat vlastní protinávrh k dividendě. Loni tak stát jako největší z nich učinil, když prosadil vyplacení plného zisku. O konečné výši dividendy rozhodne valná hromada.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.