Česko chybovalo při rozdělování podpory pro zemědělce. Peníze bude vracet i s úroky

Podpora byla poskytnuta na investice do zavlažování a restrukturalizace sadů. Komise zahájila její hloubkové šetření v roce 2021. Zjistila, že někteří příjemci byli českými úřady chybně identifikováni jako malé a střední podniky, ačkoli byli ve skutečnosti velkými firmami. Podpora přitom byla určena pouze malým a středním podnikům.

„Pro nás to není nová informace, už jsme jako ministerstvo byli kontaktováni Evropskou komisí. Jedná se, tuším, o sedm vlastníků. Jedná se o to, že tito příjemci se prokázali jako malé nebo střední podniky, ale reálně nesplnili podmínky dotací, protože byli velkými podniky. Tam pak vzniká povinnost vrátit dotaci. My jako ministerstvo ty peníze vymáháme a asi 12 milionů je už vráceno a na dalších pracujeme. My jsme v zásadě čekali na potvrzení Evropské komise, co nám k tomu řekne. Počkáme teď na vyhotovení, protože to ještě nemáme. Za mě platí, padni, komu padni a kdo je majitelem, 12 milionů už bylo vráceno a my to vrátíme zpátky do evropského rozpočtu,“ řekl dnes Výborný. Jména konkrétních firem neuvedl.

Česká republika má nyní zajistit navrácení podpory porušující pravidla spolu s úroky. Měla by identifikovat všechny velké společnosti, které podporu obdržely v rozporu s pravidly, a stanovit částku, která má být vrácena.

„Celková částka podpory, která má být navrácena, proto v této fázi není známa,“ uvedla komise. Upozornila, že pravidla EU požadují bezodkladné vrácení podpory s cílem odstranit narušení hospodářské soutěže.