Další protest zemědělců: Tisíce traktorů po celém Česku, sedláci blokovali část hraničních přechodů

Farmáři dnes v Česku protestovali proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství a proti dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. S až stovkami traktorů v jednotlivých krajích zpomalovali dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů. Tam se setkávali s kolegy z dalších středoevropských zemí, kteří se do protestu také zapojili. Akce byla naplánovaná jako spíše symbolická, zablokovala ale hraniční přechod se Slovenskem v Hodoníně a omezila průjezd přes hranice na dalších místech. Podle Agrární komory ČR k hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem vyrazilo asi 3000 zemědělských strojů.

Zemědělcům nejen v ČR vadí zejména vysoká byrokratická zátěž a množství kontrol, kterých podle Agrární komory přibylo mezi lety 2022 a 2023 téměř dvojnásobně. Protest mířil i proti dopadům ekologické dohody Green Deal nebo levnému dovozu zemědělských produktů ze zemí mimo EU. Do společného evropského protestu se z ČR spolu s Agrární komorou zapojil i Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků a část členů Asociace soukromého zemědělství. Zástupci organizací oslovení ČTK se shodli, že Green Deal musí být nastavený tak, aby to farmáři administrativně a technicky zvládli a aby dohoda neohrožovala udržitelnost zemědělské produkce.

Agrární komora akci označila jako protest proti politice EU. Největší byl podle ní hlášený z Olomouckého kraje, kde vyjelo zhruba 500 zemědělských strojů, následuje Vysočina a Středočeský kraj s 320 stroji. „Situace zemědělců je skutečně zoufalá. Připojují se k nám i stovky malých nikde neorganizovaných zemědělců z produkčních oblastí, podhorských i horských lokalit a také mnoho společností mimo zemědělskou prvovýrobu. To jen zdůrazňuje, jak hluboká krize napříč celým sektorem je,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal. Nevyloučil pokračování protestů na evropské nebo národní úrovni.

Pro dnešní demonstrace zemědělců mám pochopení. I mně vadí zbytečná byrokracie nebo některé nereálné požadavky, které na naše zemědělce EU klade. Bojuji za to, aby se to změnilo. Dnešní protest beru i jako podporu pro mé jednání na Radě ministrů v Bruselu, kam jedu v pondělí. — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 22, 2024

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) má podle dohody s nevládními zemědělskými organizacemi do konce měsíce oznámit, zda se v koalici podařilo vyjednat podporu návrhům na zlepšení stavu českého zemědělství, jako je například nedanění zemědělských dotací. Dnes uvedl, že pro protest má pochopení a bere ho jako podporu pro jeho jednání na pondělním mimořádném setkání unijních ministrů zemědělství. „I mně vadí zbytečná byrokracie nebo některé nereálné požadavky, které na naše zemědělce EU klade. Bojuji za to, aby se to změnilo,“ napsal Výborný na sociální síti X. Podporu zemědělcům vyjádřil šéf stínové vlády opozičního hnutí ANO Karel Havlíček a vybídl kabinet, aby problémy zemědělců řešil.

Protest na víc než hodinu zcela zastavil dopravu na hraničním přechodu na Slovensko v Hodoníně. Traktory zaparkovaly u hranic z české i slovenské strany v několika řadách a kolonu nebylo možné projet. Policie dopravu odklonila. Zhruba na hodinu traktory zablokovaly také starý česko-polský hraniční přechod u Hrádku nad Nisou, kam se z Libereckého kraje sjely po dvou trasách. Zemědělci chtěli původně protestovat i u nového hraničního přechodu, nakonec od toho ale podle předsedy Regionální agrární rady Libereckého kraje Roberta Erlebacha upustili. „Ucpali bychom tam kruhový objezd, což jsme nechtěli. Jak jsme říkali, jde o poslední mírumilovný protest,“ řekl ČTK. Farmáři se podle něj potýkají s nízkými výkupními cenami komodit a zároveň vysokými náklady, které ještě rostou kvůli řadě populistických politických rozhodnutí.

Částečně protestující provoz zablokovali na hraničních přechodech Hora Sv. Šebestiána na Chomutovsku a v Chotěbuzi na Karvinsku. K Hoře Sv. Šebestiána přijelo asi 100 strojů z české strany a 60 z německé, ve směru z Česka byl přechod dočasně neprůjezdný. V Chotěbuzi čeští a polští zemědělci na silnici zaparkovali osm desítek zemědělských strojů. Průjezd ale úplně nezastavili. Hranici s Polskem u Náchoda zemědělci nezablokovali. Desítky traktorů odstavili před přechodem, průjezdné tak zůstaly tři pruhy. V celém Královéhradeckém kraji se do protestu zapojili farmáři s 250 až 300 traktory.

Do čtyř okresních měst v Olomouckém kraji vyrazili zemědělci se stovkami traktorů. Na cestě do Olomouce byly na traktorech transparenty s nápisy „Chceme produkovat potraviny, ne papíry!“ či „Chceme být rolníky, ne nevolníky!“. Z Jeseníku zemědělci vyrazili na hraniční přechod s Polskem na setkání s polskými kolegy.

Ve středních Čechách se zásadní část protestu se odehrála jízdou přibližně tříkilometrové kolony více než 160 traktorů a dalších vozidel z Kutné Hory do Kolína. Tam se stroje s hesly jako: „Živíme tuto zemi!“, „Stop Green Deal!“ nebo „Stop byrokracii, selský rozum zpět!“ rozdělily na kruhovém objezdu poblíž centra do různých směrů. Velké dopravní problémy nebyly, řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Na Vysočině způsobily protestní jízdy zemědělců na hlavních silnicích v některých místech i několikakilometrové kolony aut. Například na Pelhřimovsku se 113 strojů pohybovalo na tazích 34 a 19, na Jihlavsku jezdily traktory i směrem na Znojmo, v Havlíčkově Brodě zpomalovaly provoz na novém čtyřkilometrovém obchvatu.

Ze tří směrů se sjela zemědělská technika do Brna. Protest byl namířen proti dovozům zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny a proti byrokracii, která se zvýšila nad únosnou mez, řekl ČTK ředitel podniku Pooslaví Nová Ves Lukáš Jurečka, bratr lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. „Na čtvrthektarový pozemek s vojtěškou jsem měl loni tři kontroly se čtyřmi lidmi, poslední s lopatou, aby si odhrnuli sníh a přesvědčili se, že tam vojtěška je. To je za hranou toho, co daňový poplatník chce a je ochoten zaplatit,“ uvedl.

Farmáři z Plzeňského kraje protestovali na Domažlicku u hranic s Německem. U přechodu Folmava jela zhruba dvacetikilometrovou rychlostí kolona dlouhá asi 1,5 kilometru, u hranic se připojili Němci v osobních a terénních vozech. V Jihočeském kraji se stovky traktorů a jiných zemědělských strojů vydaly v kolonách na 11 míst. V Pardubickém kraji se do protestu na několika úsecích státních silnic zapojilo kolem 150 souprav zemědělské techniky. Z Klesti u Chebu vyrazila kolona zhruba dvacítky českých a německých traktorů na jízdu okolo hraničního přechodu Pomezí nad Ohří. Ve Zlínském kraji na trasu z Kroměříže do Holešova vyjelo přes 40 traktorů.

Část českých zemědělců demonstrovala už v pondělí před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali pražskou magistrálu a v centru hlavního města na chvíli omezili provoz tramvají. Od tohoto protestu se však hlavní zemědělské organizace distancovaly a někteří zemědělci ho opustili předčasně kvůli vyhraněným projevům řečníků na shromáždění u ministerstva.

Dnešního protestu se spolu se zemědělci z Česka, Slovenska a Polska účastní také farmáři z Maďarska, Litvy a Lotyšska. Protest v Polsku pokračuje třetím dnem, v dalších evropských zemích se dnes protesty zemědělců konají v poměrně omezeném rozsahu a nezpůsobují dopravní kolapsy.