Zemřel kreslíř Pavel Reisenauer (†62): Náhlý skon zlomil kolegy, přítel zmínil bolavou duši

Autor obálek a dalších kreseb v Respektu Reisenauer získal cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2008. Nadace Český literární fond mu ji udělila za jedinečnou výtvarnou reflexi domácího i světového dění. „Z ceny mám samozřejmě radost, ale je zajímavé, že jsem ji dostal přesto, že nejsem novinář,“ řekl tehdy výtvarník ČTK.

Zřejmě se nedá napsat těžší věta – náš kolega Pavel Reisenauer zemřel. Byl to on, kdo vtiskl Respektu tvář, a činil tak více než třicet let.https://t.co/s1PNUiczW1