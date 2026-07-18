Můžete zemřít při sexu? Studie popsala, komu smrt při postelových radovánkách hrozí
Sexuální aktivity mají na fyzické a psychické zdraví celou řadu výhod. Pravidelný sex je podle některých odborníků prevencí kardiovaskulárních chorob. Jak ale upozornila rozsáhlá španělská studie, sexuální radovánky mohou zapříčinit smrt. Záleží samozřejmě na mnoha faktorech, zejména pokud se před výkonem posilníte alkoholem. MUDr. Michal Vrablík pro Blesk Zprávy řekl, že sexuální aktivita je běžně přirovnávána k výstupu do druhého patra. Komu a za jakých okolností tedy hrozí smrt při sexu?
Autoři studie uvedli, že dosud se uvádělo, že 0,5 % až 1,5% náhlých úmrtí je spojeno se sexuální aktivitou. Většinou umírali muži kolem padesátého a šedesátého roku a příčinou byly zejména kardiovaskulární choroby. Podle vědců navíc nebyly rizikové faktory náhlé smrti ve spojení se sexem dostatečně prokoumány, stejně tak i vliv požití návykových látek nebo léků.
Odborníci ze Španělska tedy provedli rozsáhlou studii, která trvala 12 let a zkoumala populaci 20 milionů lidí. Při pitvě 18 046 lidí pak našli 64 případů, které splňovaly definici náhlého úmrtí během sexuálních praktik. Cílem studie bylo zjistit, co přesně způsobuje tato úmrtí, a zpřesnit tak poradenství o sexuálních aktivitách pacientům s kardiovaskulárními onemocněními.
Umírají více muži, příčinou je alkohol i obezita
Podle studie více umírali na náhlou srdeční smrt během sexuálních aktivit muži (87 %) a většinou jim bylo kolem 50 let. Ženy umíraly méně, ale byly mladší než muži, kolem 37 let.
Náhlá srdeční smrt se vyskytovala u 87 % případů, z toho 58 % tvořila ischemická choroba srdeční, která postihla především muže. Dalšími přičinami úmrtí bylo krvácení do mozku (8 %) a astma (5 %), zejména ve věku nad 50 let. U mladších lidí byla hlavní přičinou také ischemická choroba srdeční (36 %) a astma (27 %). U některých byly příčinou i další rizikové faktory, např. obezita.
Po provedení toxikologických rozborů se ukázalo, že ve smrti hrály také neblahou úlohu drogy (23 %), zejména kokain, a také léky na erektilní dysfunkci (9 %) a alkohol. Méně často lidé umírali v důsledku neobvyklých sexuálních praktik.
K úmrtím docházelo při heterosexuálním styku buď během sexuální aktivity, nebo bezprostředně po ní. Nejčastěji lidé umírali doma (63 %), ovšem 12 % mužů zemřelo při styku s pracovnicí v sexbyznysu.
Vědci zdůraznili, že ti, co zemřeli na ischemickou chorobu srdeční, o svém problému netušili.
Lékař: Smrt při sexu je vzácná
Pro Blesk Zprávy okomentoval výzkum i internista prof. MUDr. Michal Vrablík ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
„Ze skoro 19 tisíc pitev se našlo 64 úmrtí, které splňovalo definici úmrtí v souvislosti se sexuální aktivitou. To je tedy 0,35 %, tedy extrémně málo. Proto je třeba zdůraznit, že jde o vzácnou věc,“ uvedl MUDr. Vrablík a dodal: „Když už se ale taková věc stane, je fakt, že dominuje jako příčina smrti postižení srdce, nejčastěji pak ischemickou chorobou srdeční, která u většiny těchto lidí nebyla diagnostikována předem.“
Léky na erekci neberte bez porady s lékařem
Zemřelí měli rizikové faktory, jako je např. vysoký tlak, cholesterol či obezita. „Zároveň je zde vysoký výskyt lidí, kteří užili nějakou drogu, zejména kokain může způsobit infarkt sám o sobě,“ vysvětluje internista. Také upozornil, že léky na erektilní dysfunkce by se rozhodně neměly užívat bez vyšetření a předepsání odborníkem. Podle Vrablíka není ani překvapením, že nejvíce byly ohroženy osoby nad 55 let, které mají vždy větší riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin.
Sex jako výstup do druhého patra
Kdo tedy může zemřít během sexuálních praktik?
„Osoby, které jsou cévně rizikové, nestarají se o sebe a nevědí, že mají nemocné srdce, navic užijí před sexem nějakou drogu, včetně alkoholu, mohou s velmi nízkou pravděpodobností zemřít při pohlavním styku náhlou srdeční smrtí,“ shrnuje MUDr. Vrablík rizika.
„Sexuální aktivita je běžně přirovnávána k zátěži jako při vyjití do druhého patra, tedy nepředstavuje zásadní riziko ani pro pacienty správně léčené pro oběhová onemocnění. I oni tak mohou užívat prokazatelných příznivých vlivů sexuální aktivity na zdraví,“ uzavírá lékař.