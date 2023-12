ONLINE: Sněhová kalamita v Česku! Sníh komplikuje dopravu, tisíce domácností jsou bez proudu. Sledujte radar Blesku

Česko zasypal sníh a kromě malebně vypadajících zasněžených střech s sebou přinesl obrovské problémy pro silničáře a řidiče. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) postupuje z Alp k východu tlaková níže Ciro, která ovlivňuje i počasí na našem území. Sněžit by mělo dál, meteorologové vyhlásili nejvyšší výstrahu, která platí na celou sobotu. Upozorňují na sněhové jazyky, ledovky a závěje, podle nich by mělo napadnout dalších několik desítek centimetrů nového sněhu. Vydatné a trvalé sněžení. To je scénář počasí posledních 16 hodin až do sobotního večera, na východě území do nedělního rána. A sněhové problémy mají i jinde ve světě, například v Německu sníh a led ochromily v noci na dnešek veřejnou dopravu v Mnichově. Nejezdí vlaky, autobusy ani tramvaje.