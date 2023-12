ONLINE: Sněhová kalamita v Česku! Domácnosti zůstávají bez proudu. Řidiči pozor na závěje. Sledujte radar Blesku

U obce Kamenná na Třebíčsku směrem do Tasova zapadl večer do příkopu autobus se 24 lidmi a dvěma řidiči. Nikdo se však nezranil. Nehoda se stala na silnici II/390 v lese. Jeden člověk se naopak zranil při nehodě u Krasoňova na Pelhřimovsku, kde osobní auto narazilo do stromu. ČTK to dnes po 21:00 řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková