Vládní balíček se nelíbí soudcům: Jejich unie se ozvala kvůli úpravě platů

„V podstatě v posledních čtyřech letech došlo ke třem zásahům do našich platových nároků, to znamená, že se jedná o permanentní tlak na justici. A je třeba zdůraznit jednu věc. My to za ta léta víme, že pokud jsou ohroženy materiální podmínky pro práci soudce, tak se to okamžitě odrazí na zájmu a kvalitě uchazečů o soudcovskou funkci,“ řekl Vávra.

Právo podle něj nabízí spoustu velmi atraktivních míst, ze kterých si mohou absolventi právnických fakult vybírat. Pokud stát zpochybňuje jistotu sociálního zabezpečení soudců, vede to ke snížení zájmu mladých právníků o tuto profesi v justici, řekl.

Poukázal na to, že platy soudců kopírují růst či pokles platů celého národního hospodářství. „Není potřeba z hlediska nějaké sociální soudržnosti do našich platových základen vůbec zasahovat. To je čistě politická propaganda každé vlády, je jedno, jestli byla levicová, středová, pravicová. A dělají to jenom proto, že si tím kupují hlasy voličů za naše peníze. Nesouhlasíme s tím, jak je balíček zpracován. Mimochodem nikdo to s námi neprojednal,“ uvedl Vávra. V případě žalob kvůli změně vypočtu platů je podle něj unie připravena soudcům poskytnout podporu.

Další zásahy do platů soudců nelze akceptovat ani podle člena výboru Soudcovské unie ČR Dalibora Zechy. „Původně jsme se bavili o nějakém mražení platu. Ale dnes v tom kontextu, jak se to vyvíjelo, je zřejmé, že celá snaha asi vedla ke snížení úrovně materiálního zabezpečení, což je poměrně zásadní pro obecné principy nezávislosti soudů a podobně,“ řekl novinářům Zecha.

Kromě platů soudců se delegáti sněmu zabývali například také stavem odborného aparátu soudů nebo komunikací Soudcovské unie ČR a soudců směrem k veřejnosti i uvnitř justice. Sněm navíc volil vedení organizace na příští tři roky. Ve funkci prezidenta potvrdil Vávru, prvním viceprezidentem zůstává Roman Lada. Post viceprezidentky opustila Martina Radkova, nahradila ji Eva Bučková.

Soudcovská unie ČR vznikla v roce 1990 jako nepolitické profesní a dobrovolné stavovské sdružení. Je významným reprezentativním orgánem soudců. Na webových stránkách o sobě uvádí, že podle podílu členů na celkovém počtu soudců patří k nejsilnějším profesním sdružením v Evropě. Usiluje o soustavné zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Pořádá semináře, odborné stáže a mezinárodní konference. Členem unie se může stát každý soudce ČR.