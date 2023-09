Experti radí, jak nezničit dětem záda: Tohle má splňovat správná aktovka

Bolavá záda umí potrápit! Na potíže s páteří si zakládáme už v dětství, třeba nošením nevhodné aktovky do školy. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) před začátkem školního roku radí, jak si vybrat tu správnou.

„Velikost brašny by měla odpovídat tělesné stavbě školáka, být podélného tvaru, orientovaná delší stranou svisle, ne širší než jsou ramena dítěte, vrchol by neměl přesahovat linii ramen, spodní část by neměla být níže než je linie boků,“ radí odborníci SZÚ.

Popruhy by měly být vyztužené a alespoň čtyři centimetry široké. Dlouhé alespoň 70 centimetrů, zakončené zarážkou tak, aby se nemohly vyvléct z přezky. Vnitřní strana popruhů by měla mít protiskluzovou úpravu, která obvykle vypadá jako síťka.

Vyztužená záda

Délku popruhů nastavte tak, aby brašnu mělo dítě symetricky na středu zad. „Špatně nastavená délka popruhů přispívá ke vzniku vadného držení těla,“ varují odborníci.

Prázdná brašna pro školáka 1. stupně nesmí vážit více než více 1,2 kg, u 2. stupně pak nesmí být těžší než 1,4 kg. Zvláště starší školáci často chtějí ležérní batoh bez vyztužené zadní části. Ten ale při každodenním nošení také křiví záda.

Odrazky zachrání život

Mlha, šero či přímo tma zvyšuje riziko střetu školáka s autem. Aby případný řidič dítě dobře viděl, mělo by mít na aktovce fluorescenční 2,5 cm široké pásky našité nejen na přední straně, ale i na obou bocích a zepředu na obou popruzích. V aktovkových zámcích by pak měly být klasické odrazky.

Důležité doplňky

pevné vypolstrované držadlo s dostatečným prostorem pro úchop ruky i v rukavici

poutko pro zavěšení brašny

průhledné okénko na jmenovku a rozvrh

samostatnou uzavíratelnou přihrádku na klíče a na peněženku

ideální aktovka nepřesahuje linii ramen a boků

aktovka tradičního tvaru není vhodná, je příliš široká

aktovka by neměla být ani moc hluboká