Prodáváte staré věci na Facebooku? Pozor na záplavu podvodníků: Češi už přišli o desetitisíce

Stále větší oblibě se mezi Čechy těší online tržiště Facebook Marketplace. Kdokoliv, kdo má na síti profil, zde může pouhými pár kliknutími nabídnout k prodeji téměř cokoliv – starou elektroniku, oblečení po dětech nebo třeba nepotřebný nábytek. V teorii je to skvělý způsob, jak si lidé mezi sebou mohou předávat věci, které už nepotřebují, jenže právě proto, že je proces tak jednoduchý, láká velké množství podvodníků. A někteří Češi už bohužel naletěli.

Podvody jsou na Facebook Marketplace tak rozšířené, že se s nimi setkal skoro každý člověk, který se na platformě pokoušel nějaké zboží prodat. Vše přitom začíná velmi nevinně. Vystavíte zde produkt – je úplně jedno jaký a za kolik – a do několika minut se ozve několik lidí, kteří se trochu zvláštní češtinou ptají, zda je zboží ještě stále k dispozici.

Obvykle má v tu chvíli prodávající radost, že existuje někdo, koho jeho nabídka zaujala. Běžně tak následuje odpověď „ano, zboží je stále k dispozici“. Druhá strana se doptá na stav věci a cenu – i když to jsou informace obsažené v inzerátu – dostane odpověď, kupující to generickými slovy schválí a hned začne řešit platbu. V tu chvíli přichází kámen úrazu.

Platforma Facebook Marketplace. | Facebook

Osoba, která chce zboží koupit, totiž začne navrhovat podivné platební způsoby zahrnující dopravu. Nejčastější způsob je, že pošle odkaz na údajný web nějaké přepravní společnosti, kde má prodávající vyplnit údaje, aby kupující mohl poslat kurýra. Mezi těmito požadovanými údaji bývá číslo karty. Jenže když prodávající tyto informace poskytne, nevědomky tím dává přístup ke svému bankovnímu účtu a přesně toho chtějí podvodníci docílit.

Za profily se skrývají roboti

Tito lidé, kteří na inzeráty odpovídají a vymýšlí si netradiční platební způsoby, ve skutečnosti nejsou lidé, ale tzv. boti – kousky počítačového kódu, které jsou naprogramované tak, aby prováděly zadané útoky. Díky pokročilým překladačům už není problém naprogramovat takový kód, aby komunikoval v češtině.

Existují hodní boti, to jsou různé automaty zákaznického podpory, na které můžete narazit při komunikaci s různými e-shopy nebo službami. Těch podle odhadů existuje na Facebooku okolo 300 tisíc. Většina přítomných botů je ale škodlivá a existuje jen s cílem lidi okrást, případně v politickém kontextu šířit dezinformace.

Nikdo neví, kolik škodlivých botů přesně na Facebooku existuje, protože pro sociální sítě je to bolestivé téma, kterým se nechlubí. Jednou za čas jen firma prozradí, kolik jich smazala – a jsou to ohromná čísla. Bot je vždy navázaný na falešné profily, těch Facebook ve čtvrtém kvartálu loňského roku smazal 1,3 miliardy, o kvartál dříve jich bylo 1,5 miliardy. Rekordní byl druhý kvartál roku 2019, kdy Facebook smazal zhruba 2,2 miliardy falešných profilů. Všechno to byly profily, o kterých Meta, mateřská společnost sítě, prohlásila, že byly vytvořené za účelem špatností.

Facebook Marketplace své prodávají ani kupující nijak neověřuje. Do obchodního procesu může vstoupit kdokoliv, kdo má síti profil, komunikace pak probíhá přes Messenger. Pro podvodníky je tak extrémně jednoduché založit falešný profil a do něj nasadit podlý kód, jenž se bude snažit lidi okrást.

Zloději to navíc mají velmi dobře promyšlené, vykonávají velkou snahu, aby se bot tvářil jako reálný člověk. Proto ho naprogramují tak, aby vedl konverzaci, ptal se na stav a cenu zboží… vše ale jen slouží k tomu, aby prodávající kliknul na odkaz, který mu bot pošle. Pod odkazem se skrývají falešné stránky přepravní společnosti, schopné eventuálně vybílit nic netušícími člověku účet.

Chtěla prodat stůl, přišla o skoro 37 tisíc

Už i v Česku existují případy, kdy lidé skutečně naletěli. Jeden takový řešila v lednu jihočeská policie. „Poškozená žena inzerovala na facebookovém portále Marketplace k prodeji psací stůl za 300 korun. O koupi projevil zájem kupující vystupující pod jménem Robert Phillips. Ten poškozené zaslal odkaz na webové stránky přepravní společnosti DPD, kde následně žena vyplnila údaje ke svému spořícímu účtu a k platební kartě, čímž mu umožnila přístup do internetového bankovnictví. Z účtu jí pak odcizil 36 700 korun,“ popsala policie.

V březnu podobnou věc – rovnou dva pokusy o krádeže – řešila policie v Rokycanech. „V prvním případě devětatřicetiletá žena nabízela na stránce Facebook Marketplace dětské oblečení, o které 28. února ve večerních hodinách projevil zájem neznámý uživatel. Tento požadoval zaslání zboží přes kurýrní společnost, kterou si sám určil. Na její emailovou adresu následně zaslal odkaz, kam měla vyplnit kompletní údaje k jejímu bankovnímu účtu s tím, že tam budou zaslány peníze za zboží,“ uvedli policisté.

„Žena tak učinila a zanedlouho jí přišel požadavek ke schválení platby ve výši 31 900 korun. Tato byla následována dalšími čtyřmi žádostmi, kdy každá z nich byla na částku 25 000 korun. Naštěstí žena ani jednu z těchto plateb nepotvrdila a nepřišla o žádné peníze,“ pokračovali policisté s tím, že ženě to přišlo podezřelé a záležitost jim oznámila.

Další osoba ale podlehla. „V druhém skutku byl postup podvodníka úplně stejný, jen s tím rozdílem, že dvaačtyřicetiletá žena platbu bohužel potvrdila. Opět byla kontaktována neznámým uživatelem na Facebooku, který v úterý 28. února projevil zájem o nabízené zboží. Na email obdržela odkaz na kurýrní společnost, kam vyplnila údaje o své platební kartě. Následně jí do bankovní aplikace ke schválení přišla platba ve výši 18 998 korun, kterou odeslala,“ vypráví rokycanská policie.

Jak se bránit

Policie podotýká, že tento typ podvodů je v poslední době skutečně velmi rozšířený. Každý, kdo prodává na Facebook Marketplace, by si měl dát pečlivý pozor.

Prověřte si člověka, který chce zboží koupit. Zadejte si jeho jméno do Googlu – často jsou fotografie v těchto profilech kradené, o většině reálných lidí existuje někde na internetu záznam.

Zadejte si jeho jméno do Googlu – často jsou fotografie v těchto profilech kradené, o většině reálných lidí existuje někde na internetu záznam. Výstražným ukazatelem je špatná čeština a cizí jméno. Sice už boti češtinu docela zvládají, není ale ideální. Věty budou působit krkolomně a nahodile, ovšem tohle se s nástupem umělé inteligence může změnit.

Sice už boti češtinu docela zvládají, není ale ideální. Věty budou působit krkolomně a nahodile, ovšem tohle se s nástupem umělé inteligence může změnit. Nikdy žádnému zájemci nesdílejte citlivé údaje jako je číslo karty, CVV kód nebo adresa.

jako je číslo karty, CVV kód nebo adresa. Pokud někdo bude trvat na pochybném způsobu platby, odmítněte ho. Zároveň pokud vy prodáváte zboží, tak nedává smysl, aby někdo požadoval platbu po vás.

Zároveň pokud vy prodáváte zboží, tak nedává smysl, aby někdo požadoval platbu po vás. Upřednostněte dobírku. To doporučuje i česká policie. Další možností je platba formou převodu na účet.