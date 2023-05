Třetí stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při překročení výše hladiny 310 centimetrů. Hladina ve Strážnici stoupala velmi rychle, v 8.40 už byla na 350 centimetrech. Uzavřená byla kvůli vodě například silnice u Radějova.

„V Hrubé Vrbce odčerpávají dobrovolní hasiči vodu z několika objektů a vzniklé laguny. Ve Velké nad Veličkou zasahujeme u zatopeného sklepa,“ uvedli hasiči na twitteru. Policisté pro ránu také na webu informovali, že zavřeli část silnice v Javorníku nad Veličkou kvůli záplavám.

Zklidnění před polednem

Hasiči od rána čerpali vodu v Hrubé Vrbce, Radějově, Sudoměřicích či Petrově. Situace se začala zlepšovat před polednem, kdy voda v rozvodněné říčce začala postupně opadávat.

„Byl to tady mazec, voda stékala z polí do obce. Už jsme ji ale dostali pod kontrolu, část obce jsme zachránili včasným čerpáním a tam, kde to stékalo z polí, tak jsme to ucpali pytli. Nyní budeme zjišťovat, kolik domů je zasažených, není to půl obce, ale tak kolem desítky to bude,“ řekla starostka Petrova Eva Mlýnková.

Vydatně pršelo

V noci na území povodí vydatně pršelo s úhrny do 65 milimetrů. „Ke kulminacím by mělo začít docházet v závislosti na ustávání srážek během dnešního odpoledne a večera, na větších vodních tocích po dotoku z horních míst ve čtvrtek,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

S ohledem na vydanou výstrahu Povodí Moravy už v pondělí a úterý začalo uvolňovat zásobní prostory z vodních nádrží Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír. „Nádrže mají prázdné retenční prostory a jsou připravené zachytit či zpomalit povodňové průtoky. Situaci pečlivě monitorujeme a na vodních nádržích budeme manipulovat operativně v závislosti na předpovědi a vývoji situace,“ dodal Chmelař.

Sever Moravy je na jedničce

Po vydatném deští stouply hladiny několika vodních toků v Moravskoslezském kraji, především na Novojičínsku. První stupeň povodňové aktivity, stav bdělosti, platil dopoledne na sedmi místech.

„Jde například o Jičínku a Lubinu jak ve Vlčovicích, tak v Petřvaldu. Lze ale očekávat stagnaci průtoků a maximálně zcela ojediněle na některém drobném vodním toku dosažení stavu pohotovosti, tedy druhého povodňového stupně,“ uvedl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček. Situace by se tu měla ale uklidňovat.

VIDEO: Hasiči odstraňovali bahno v obcích na severu Moravy, které postihly prudké lijáky přesně před dvěma lety.

VIDEO: Hasiči odstraňovali bahno v obcích na severu Moravy, které postihly prudké lijáky přesně před dvěma lety.