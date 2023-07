Filmy a seriály se divákům prodraží?! Netflix a spol. mají nově přispívat do státní kasy

Zahraniční streamovací platformy jako Netflix, HBO Max či Disney+ si brzo sáhnou hlouběji do kapsy. Nově mají odvádět poplatky do tzv. Fondu audiovize ve výši 2 procent ze svých ročních příjmů. Ekonomové však varují, že tento krok se nám může vrátit jako bumerang, a to tím, že firmy své služby zdraží.

Letošní ročník filmového festivalu v Karlových Varech přinesl kromě zábavy i novinky o budoucnosti audiovizuálního průmyslu u nás. V rámci oslav se totiž premiér Petr Fiala (58, ODS) a ministr kultury Martin Baxa (47, ODS) setkali se zástupci českých a světových streamovacích firem, aby projednali novelu zákona o audiovizi. Ta počítá s proměnou Fondu kinematografie na nový Fond audiovize, který má zavést poplatky pro zahraniční služby jako Netflix a další. Z jejich ročních příjmů v Česku má pak nově stát dostávat dvě procenta.

Do české tvorby

Podle rezortu má změna za cíl zharmonizovat dosud nerovné poplatky. „Komerční televize nyní přispívají 2 %, kina a kino-distributoři 1 % a české VOD (streamovací služby) 0,5 %,“ prozradila Blesku mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková s tím, že zahraniční platformy dosud neplatily nic a právě to se mění.

Stát si také od tohoto kroku slibuje, že bude dávat více peněz na projekty. Nově chce rezort podporovat kromě kinematografie i televizní tvorbu. Podle ministra Baxy si také stát udělá lepší představu o skutečné velikosti zahraničního trhu u nás. Návrh ale ještě musí projít legislativním procesem, aby mohl od ledna 2025 platit.

Co na to platformy?

Připravovanou změnu vítá česká platforma Voyo, spadající pod televizi Nova. „Považujeme ji za důležitou. Stará legislativa nereflektuje dynamický nárůst digitalizace médií nebo přítomnost zahraničních služeb. To, že se poplatky týkají jen tuzemských provozovatelů, považujeme za diskriminační,“ řekl Blesku šéf Novy Daniel Grunt.

Zahraniční platformy novelu příliš nekomentují – prý zatím neznají její konkrétní znění. „Neexistuje žádný draft, nemůžeme se k ní tedy vyjádřit. Jednání však bedlivě sledujeme,“ uvedla mluvčí české pobočky Netflixu Tereza Polednová. Ani HBO nic konkrétního nesdělilo, půlprocentní poplatky však podle své mluvčí Pavly Brožové platilo už 4 roky. Tato společnost má totiž daňové rezidenství v Česku. Firma Disney se k fondu vyjádřit odmítla.

Odskáčou to zákazníci

Podle ekonomky Markéty Šichtařové je danění streamovacích platforem hloupostí. „Je to hon na čarodějnice a zbytečné rozšiřování státu na úkor soukromého sektoru. Přinese to nulu. Z pohledu ekonoma by takový fond neměl vůbec existovat,“ tvrdí Šichtatořová.

Dle ní změny odskáčou zákazníci, protože se kvůli nim zdraží služby. „Přenese se to akorát na diváky. Proč by se mělo podporovat něco, za co by sami od sebe dobrovolně vůbec nechtěli platit?“ dodala ekonomka. Možné zdražení svých služeb společnosti nekomentovaly.

Omezení konkurence?

Ekonom Pavel Bartoň polemizuje nad tím, proč zahraniční firmy tak ochotně kývají na výši zdanění. „Dvě procenta je totiž celkem pořádná pálka,“ řekl Blesku ekonom. Podle něho je vysvětlení v tom, že nejde o daň v pravém slova smyslu. „Jde o uzavřený okruh peněz k zpětnému přerozdělení. Něco spolyká administrativa a sebezviditelňování, ale zbytek se vrátí,“ vysvětluje Bartoň.