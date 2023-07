Češi vzali dovolené útokem. Last minute zájezdů moc nebude, varují cestovky. Které země nejvíc frčí?

Stejně jako minulý rok budou Češi i letos vybírat z omezeného počtu takzvaných last minute zájezdů, tedy těch na poslední chvíli. Stojí za tím především silné prodeje pobytů v předprodeji. Při výběru budou mít výhodnější pozici flexibilní klienti, představa o termínu, typu hotelu nebo i destinaci již nemusí odpovídat nabídce. Vyplývá to z informací cestovních kanceláří (CK) a agentur, které oslovila ČTK.

„Hlavní sezona se prodává od ledna, kdy byl extrémně silný first minute, rodinné pokoje jsou pryč, bungalovy, kempy, to všechno je z velké části vyprodané. A co zbylo, stojí cenu, která odpovídá přetlaku poptávky a nedostatku nabídky,“ řekl ČTK mluvčí CK České kormidlo Aleš Kotek. Někteří klienti podle něj letos žádají nižší cenu, než jakou mohou last minute zájezdy poskytnout. Jako každý rok budou moci vybírat především z posledních dvoulůžkových pokojů, dodal.

Last minute pobyty nejsou podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové vyhledávané tak jako v minulých letech. Klienti totiž musí často slevit ze svých nároků, na popularitě proto nabírají spíše zájezdy v předprodeji, často se prodávají s půlročním předstihem, uvedla. „Nabídka na poslední chvíli už navíc nebývá ani příliš finančně výhodná. Zpravidla jde o dvojlůžkový pokoj bez možnosti přistýlky pro děti a obvykle musíte počítat s odletem do 48 hodin,“ dodala.

V některých oblíbených letoviscích a hotelech je nabídka last minute pobytů na letní prázdniny již nyní omezená, řekla ČTK mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. „Pokud budou zájemci o dovolenou flexibilní, tedy nebude jim záležet na konkrétním datu odjezdu a návratu nebo destinaci, dovolenou na last minute určitě pořídí,“ řekla.

Žádané jsou podle mluvčího CK Alexandria Petra Šatného letos zájezdy především v termínu kolem dvou červencových státních svátků. Vyhledávané jsou také dvoulůžkové pokoje s dvěma přistýlkami, v některých hotelech jsou již dokonce vyprodané, dodal. To, že budou letos Češi vybírat z omezené nabídky last minute zájezdů, potvrzuje rovněž ředitelka CK Travel Family Blanka Hrubá. „Bohužel budeme čerpat z našich nasmlouvaných kapacit a ověřovat další dostupnost požadovaných kapacit u hoteliérů,“ sdělila ČTK.

Zájem o first minute pobyty byl tento rok značný také v CK Blue Style, kapacity proto firma musela navyšovat. K nejoblíbenějším destinacím patří v létě Řecko, Bulharsko, Turecko, Tunisko a Egypt, uvedla mluvčí Lucie Bukovanská.

Silný příliv turistů čeká rovněž Chorvatsko, v počtu přenocování a turistů již za letošní rok o více než tři procenta překonalo stejné období z předcovidového roku 2019. Nejoblíbenější destinací je Istrie. Češi v Chorvatsku od začátku roku dosáhli přibližně milionu přenocování, skončili tak pátí za Němci s 6,4 milionu přenocování, řekli ČTK zástupci Chorvatského turistického sdružení.