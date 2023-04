Česká armáda chce zbraně pro bojiště budoucnosti: Nákupy za stovky miliard!

V roce 2019 obrana podepsala smlouvu na dodávku 62 kolových obrněných vozidel Titus za cca šest miliard s firmou Eldis Pardubice. Vozový park těchto šestikolových »drobečků« by armáda chtěla časem rozšířit, to by mělo přijít na další skoro 4 miliardy korun. Dodávky mají proběhnout do roku 2027.

Armáda podepsala smlouvu na dodávku vozidel Titus za 6 miliard korun. Na snímku transportér Titus (ilustrační foto). | Profimedia.cz