Jak mohou Čechy ovlivnit problémy švýcarské banky? Ekonom řekl, kdy se mít na pozoru

Mohly by mít problémy švýcarské Credit Suisse dopady na klienty bank v Česku? A pokud ano, tak jaké?

Lukáš Kovanda, ekonom, Trinita Bank : V tuto chvíli ne, protože problémy jsou omezeny na tuto švýcarskou bankuu, ale pociťují to akcionáři bank i v České republice, kteří v půlce tohoto týdne zaregistrovali velké poklesy. Nicméně pokud by se rozjela nějaká hlubší krize evropského bankovnictví, což může odstartovat pád nebo ty problémy bank nejen v Evropě, ale i v Americe, tak v takovém případě už by hrozila nějaká bankovní krize.

V takovém případě už by to bylo něco, co může ohrozit potenciálně i české banky, ale od toho jsme nyní ještě daleko. Situace se ale může zkomplikovat a lidé by se měli mít na pozoru a neměli by mít v žádné bance úspory vyšší než zhruba 2,3 miliony korun, protože do této výše mají všechny své úspory ze zákona pojištěny.

Mohly by zkrachovat i nějaké banky u nás a co by tomu muselo předcházet?

Tak to je v tuto chvíli málo pravděpodobné, to by musela nastat opravdu bankovní krize a banky by musely přijít o důvěru svých klientů. To znamená, že by se klienti nějaké banky zalekli a začali masově vybírat své vklady, a to by právě bylo cestou ke krachu banky. Ale české banky jsou v dobré kondici a situace, aby si lidé začaly vybírat své peníze, to je v tuto chvíli málo skutečně málo pravděpodobné.

Ale samozřejmě, kdyby třeba otřásala evropským bankovnictvím nějaká velká krize a to, co se děje, by se dělo více bankám, tak v takovém případě by i Češi zpozorněli. Je pravda, že neklesaly jen akcie Credit Suisse, ale Société Générale, výrazně o deset procent. A Société Générale je matka naší Komerční banky. Takže je vidět, že určitá psychologická negativní vlna se evropským bankovnictvím šíří, ale vlastně není v tuto chvíli důvod k nějakým přehnaným obavám.

Česká koruna byla v posledních týdnech silná, jak to vypadá nyní?

Koruna v důsledku bankovních otřesů oslabila, vrátila se po půldruhém měsíci nad úroveň 24 Kč za euro, a to znamená, že vlastně na ni doléhá určitá nervozita, strach z toho, že bankovní pády a problémy by mohly přivodit hlubší útlum světové ekonomiky, hlubší recesi či omezení úvěrování a že se zkrátka můžeme dočkat třeba většího propadu hrubého domácího produktu a také vyššího nárůstu míry nezaměstnanosti. To jsou obavy, které stojí za oslabením koruny, primárně tedy v tuto chvíli jsou skutečně odrazem té bankovní situace.

A jak to vypadá s eurem?

Dění kolem Credit Suisse stahuje také euro. To vůči dolaru zatím vykazuje nejvýraznější jednodenní oslabení za poslední takřka tři roky, od 19. března 2020, kdy se ovšem Evropou začínala masivně šířit první vlna covidové pandemie.

Vy jste naznačoval, že otřesy bankovnictví mohou i někoho těšit...

Ano, těšit mohou alespoň (i české) řidiče. Barel ropy Brent se ve středu prodával poprvé od začátku ledna 2022 za méně než 1700 Kč. Obava z hlubší světové recese či bankovní krize totiž stahuje cenu ropy dolů ještě rychleji než korunu vůči dolaru.