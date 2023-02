Život „mága“ Marka Prchala: Pusa od Babiše, slavná manželka i vyhazov od expertů

Sestra Prchalovy manželky tehdy chodila s režisérem Vítem Klusákem. Ten Prchalovi ke 45. narozeninám poslal otevřený dopis. Chtěl mu rozmluvit spolupráci s Babišem. Odpověď ale nedostal. „Nevím ani, co tím chtěl říct, to sdělení jsem nepochopil,“ uvedl pro Respekt. „I tady jako u většiny textů je můj závěr ten, že bych to napsal líp,“ reagoval Prchal.

„My nikoho neoblbujeme, je to snaha o co nejlepší působení, které má vliv na pocit lidí. Mojí prací je vytvářet pocit,“ řekl také.

V Klusákově výzvě mimo jiné stálo:

„Není dne, aby se mě na Tebe někdo nezeptal. Vypadá to asi takhle:

‚Vy jste s tím Prchalem vážně v jedný rodině?! Ježiši, fakt? To je teda úlet… A to se asi nevídáte, ne? Vídáte??! A o čem se jako bavíte? Jak ty rodinný sešlosti vypadaj, proboha?! To jako děláte, že von to nedělá a bavíte se o počasí?? A Ditě to nevadí??‘

A pokaždé to směřuje ke stejné otázce: ‚Fakt mu to za ty peníze stojí?!‘

A Ty jsi ten, kdo investuje veškerý svůj talent, vtip a dobré nápady, abys tuhle jeho skutečnou tvář zakryl. Protože, Máro, Ty jsi vtipnej, hodnej, sečtělej člověk, co mu záleží na ekologii, jsi autenticky duchovně založenej, obdivuješ Havlův příběh a zajímáš se o lidi okolo sebe. Jsi citlivej. A všechno tohle JEMU půjčuješ, aby skrze všechen ten propracovaný marketing neprolezlo, co je zač. Vyprodáváš to, proč Tě máme s M. fakt rádi.“