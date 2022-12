Přehledně: Daňové změny v roce 2023. Dražší cigarety, konec EET i vyšší limit pro DPH

Roční limit pro povinnou registraci k DPH se po 18 letech zvyšuje z milionu korun na dvojnásobek. Podle ministerstva financí tento krok znamená úhrnnou daňovou úsporu až deset miliard korun. Malým podnikatelům se navíc sníží administrativní zátěž spojená s odvodem DPH.

Podle ředitelky společnosti UOL Účetnictví Jany Jáčové se ale ne každému podnikateli vyplatí registraci k platbě DPH zrušit. „Jestliže má podnikatel obrat blížící se dvěma milionům Kč, je možné, že hranici během krátké doby překročí, a to by pro neplátce DPH znamenalo nutnost znovu se zaregistrovat a podstoupit vše, co tento proces obnáší. Stejně tak pokud jsou vaši odběratelé plátci DPH a vyšší cena s DPH neovlivní vaši marži, je lepší v registru zůstat,“ uvedla. Naopak v případě, kdy si zákazníci DPH neodečítají, se podnikatelům podle Jáčové vyplatí nebýt plátcem DPH.