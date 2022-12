Jiří Ovčáček exkluzivně pro Blesk: Zeman o svatbě věděl. Proč na ní ale nebyl?

V první části exkluzivního rozhovoru už hradní mluvčí Jiří Ovčáček (43) prozradil, jak se seznámil se svojí ukrajinskou ženou Annou, a získal tak i nevlastního syna (6 let). V druhém dílu prozrazuje, že o svatbě, která šokovala Česko, jeho šéf, prezident Miloš Zeman (78), jako jeden z mála věděl. A přesto nebyl na seznamu hostů!

Brali jste se s manželkou na začátku listopadu. Kolik přišlo lidí?

„Maximálně patnáct. A žádné celebrity nebo slavné osobnosti, které by vás mohly zajímat. Z veřejného života o veselce věděli jen dva lidé: pan prezident a pan kardinál Duka.“

Co vám řekl prezident na to, že se budete ženit?

„Měl upřímnou niternou radost. Viděl jsem, že mi to strašně moc přeje.“

Dal vám nějaké rady do manželství?

„Vůbec ne. Jenom mě podpořil, když jsem mu řekl, že pokud tu (na Hradě – pozn. red.) někdy nebudu, je to proto, že zařizuju fůru věcí kvůli papírům nebo školce.“

Pan prezident byl na svatbě kancléře Mynáře, tam rovnou za svědka, přiletěl i na veselku šéfa protokolu Kruliše. Proč nebyl na té vaší?

„Protože jsme se tak spolu domluvili. Pro nás bylo důležité, aby ta svatba proběhla absolutně v tichu v poklidu, aby nedocházelo k tomu, že nás tam přepadnou novináři. A protože nám tam ministroval nevlastní syn, chtěli jsme také, aby on měl klid.“

Vy nechcete nic říkat o svých profesních plánech do budoucna krom toho, že žádné nemáte. Změnilo se to? Teď musíte podporovat i rodinu.

„Teď jste to řekla – to nejdůležitější pro mě je podporovat rodinu, zaplatit nájem. Tím si snižuji veškerá kritéria a jsem připraven přijmout jakoukoliv práci, která mi to umožní. A musím říct, že po dvaceti letech politiky a novinařiny je možná čas i na něco trochu jiného.“

Už jste dostal nějaké nabídky?

„Zatím ne, ale je brzo. Uvědomte si, že končit máme v březnu.“

Co nabízíte vy?

„Dokážu pracovat s lidmi, rychle analyzovat situace, přijímat rozhodnutí a také dovedu být loajální. Ale ať to nevypadá, jakože si tady dělám reklamu!“

A jaká je reklama to, že teď skoro každý kandidát na prezidenta říká: První, co udělám, až přijdu na Hrad, je, že se zbavím Mynáře, Nejedlého a Ovčáčka?

„To je přece přirozené, že nový prezident bude mít svého tiskového mluvčího. Mimo to je volební kampaň, tak dochází k vymezování. Mě to nikterak netrápí.“

V čem máte za těch skoro deset let pocit, že jste to udělal dobře, a kde naopak jste svoji práci už dobře neodváděl?

„Když začnu pozitivy, dařilo se mi ochránit prezidenta před různými útoky, aktivizovat veřejnost na podporu prezidenta v těžkých chvílích.“

Vy asi mluvíte o době, kdy byl hospitalizován, ale to tehdy veřejnost právě brala jako vaše selhání – že jste neinformovali, místo toho dávali na sociální sítě modlitby a žalmy… To fakt byla strategie?

„Ano a vyplatila se. Novináři chtějí informaci, to je jejich práce, ale my jsme se místo k nim obrátili směrem k veřejnosti. Sice vznikla antikampaň, ale já jsem přesvědčen, že jsme to rozhodli správně, protože ta podpora reálných lidí byla hmatatelná a byla posilou pro pana prezidenta. Dostávali jsme tisíce pohlednic, mailů, lidé, které jsem potkával, mi tlumočili hezké zprávy pro prezidenta, psali mi lidé ze zahraničí.“

A ten moment, kdy máte pocit, že jste to nezvládl?

„Myslím si, že jsem promeškal šanci ubrat plyn a volit méně ofenzivní komunikační styl. To mi je líto. Na sociálních sítích jsem zmírnil až v posledních dvou letech.“

Víte, že budete navždy žít s cejchem Zemanova mluvčího?

„Mně to nevadí. Ve skutečnosti jsou lidé laskaví. Navíc jsem přesvědčený o jedné věci – neuplyne dlouhá doba a na deset let s Milošem Zemanem se bude vzpomínat v dobrém.“

Vážně?

„Ano, zčásti kvůli němu, ale také proto, že byl ekonomický růst a mír, a to se všechno rychle mění. Jsem ale vděčný, že až odejde, zůstanou tady lidé, jako je Petr Fiala, Tomáš Pojar, Jana Černochová – lidé, kteří navzdory všemu podporují Ukrajinu.“

Právě to, že po práci pro Hrad, kde bylo Rusko vnímáno pozitivně až neutrálně, jste si vzal Ukrajinku, je vnímáno jako bizarní. Vysvětlete to.

„To je jenom mediální zkratka.“

Doteď je na twitteru video, kde jste v nějaké show Jaromíra Soukupa a na tabuli Putinovu fotku zařazujete mezi úspěšné politiky…

„On se mě tehdy ptal, jestli jsou tihle politici prospěšní své zemi. A v té době Putin dělal všechno pro to, aby Rusko zesílilo.“

Dovolte, to jako včetně likvidace opozice, vraždění novinářů, věznění homosexuálů, anexe Krymu?

„Ale to bylo tehdy suché konstatování. Moje afinita k Rusku je dlouhodobě nulová. Teď víme, že Putin byl od začátku nebezpečný a zemi posiloval, aby mohl provést to, co provádí teď. A obětí je Ukrajina. A je to strašné.“

Tak ještě jednou: v moment, kdy lidskoprávní organizace bily na poplach, říkaly, že s Ruskem nemáme obchodovat, že ho tímhle posilujeme, a Miloš Zeman tam jel na oficiální návštěvu, tak měli kritici pravdu?

„Já si o Putinovi nikdy nedělal iluze. Ale byl mír. Česká republika je exportní země, potřebuje ekonomické dohody. Je důležité si uvědomit, že donedávna Evropě vládli politici, kteří vyrůstali po druhé světové válce a vždy toužili zachovat mír. To, že ta druhá strana od počátku připravovala válku, lze nazvat podceněním situace...“

Jak tohle vaše komplexní vnímání situace bere vaše žena? Protože pro ni je to naopak jednoduché. Ona ví, kdo jí střílel do domu, do příbuzných.

„Bavíme se o tom každý den. Válka je součástí našeho života. Je ale hluboký omyl vést politickou debatu. Mluvíme pak o velkých věcech a přes ty velké zapomínáme na ty v uvozovkách malé, které jsou přitom největší: na ženy, děti, rodiny.“

A nevadí jí, že žije s někým, kdo je na fotkách s Vladimirem Putinem?

„Má žena zná mé reálné názory a úplně všechno o mojí minulosti.“