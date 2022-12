Zlá tchýně, roztoužený páv a velká opice: Jaké humorné nehody hlásili Češi pojišťovnám?

Lahůdková konspirace

Stáli jsme ve frontě, pán předbíhal, já jsem ho upozornil, aby to nedělal. Chtěl jsem mu sundat roušku, abych se podíval, jestli to není někdo, koho znám a nedělá si jen srandu. Pak jsme se začali prát. Nárokuje si lehký otřes mozku a pohmoždění páteře. Je to vše jen konspirativní. Nebyl jsem schopný posoudit, jestli ho znám, když měl tu roušku. Stalo se to v Kauflandu. Byla to fronta u pultu lahůdek. Odvezla nás oba sanitka.

Pes vs. fekální vůz

Fekální vůz přijel vyčerpat jímku. Měla jsem zavřeného psa v kleci. Jak se pes opřel do vrátek, tak se dostal ven a poškodil hadici fekálního vozu. Začal se s ní prát a prokousl ji.

Neplnohodnotný sex

Starobní důchodce (77), kterému zubař špatně opravil zub a v ústech mu probíhal chronický zánět, žádal o náhradu psychických útrap, protože mu páchne z pusy a proto nemůže mít plnohodnotný sex. Hodí se podotknout, že šlo o likvidní pojistnou událost.

Zuby a moře

Při rekreaci v zahraničí jsem v moři ztratil zubní náhradu. Novou jsem si nechal vyrobit až v ČR.

Rozlícená prostitutka

Prostitutka u hranic s Německem vymáhala po svém „pasákovi“ dlužné peníze, a když jí je nechtěl dát, tak mu skočila na kapotu auta. Následně ji vezl několik kilometrů, ona při tom zvládla zavolat mobilem policii, která je zastavila. Následně se nechala fotit redaktory bulvárního deníku, jak leží na kapotě. Z povinného ručení „pasáka“ žádala odškodnění za dušení útrapy.