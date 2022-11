Odměna pro blonďatého „anděla“? Zemanova hospodyně v Lánech nečekaně povýšila!

„Na zámku jsem zaměstnaná 17 let, tak jen tohle vám řeknu,“ uvedla Rydlová na dotaz rozhlasu na to, jakou má kvalifikaci pro vedení zámku. Kromě práce kuchařky a hospodyně Rydlová podle rozhlasu také při loňské hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana zajišťovala „servis“ pro prezidenta. Zachycena byla tehdy na fotografii z 14. října, kdy Zemana navštívil v nemocnici tehdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček (za ANO). V rozporu s tehdejšími opatřeními proti šíření koronaviru na sobě nikdo z účastníků schůzky neměl roušku či respirátor. Dostali pak za to pokuty. Blesk ji navíc odhalil i při Zemanově dovolené na Vysočině, prezidenta doprovázela na tradiční plavbě člunem.

„Paní Rydlová byla jmenována jako vedoucí oddělení provozu. Na základě jejích zkušeností a znalostí,“ řekl Radiožurnálu k výměně šéfky lánského zámku mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. „Nejde o ředitelskou funkci v obleku a v kanceláři. Je to v podstatě funkce provozní. Nejdůležitější jsou zkušenosti, znalost prostředí a ochota pracovat od rána do pozdního večera,“ dodal.

Hrad zároveň změnil strukturu správy letního sídla prezidenta v Lánech. „Došlo k oddělení zámku a přilehlých zahrad a parku. Ty byly v rámci optimalizace a úspory sloučeny s péčí o zahrady na Pražském hradě,“ oznámil Novák. Odvolaná šéfka zámku i parku v Lánech Javůrková nechtěla podle serveru Deník N komentovat důvody svého konce ve funkci.

Na Hradě bylo v říjnu oznámeno hned několik personálních změn na vysokých postech. Rezignaci podal 14. října ředitel Lesní správy Lány Balák, který z funkce odejde ke konci roku. Baláka soud v březnu poslal do vězení kvůli ovlivňování zakázek v Lánské oboře, ale prezident mu udělil milost. Balák tak ve funkci zůstal. Další soud však poté Baláka v srpnu odsoudil v kauze těžby kamene v oboře k peněžitému trestu a zákazu činnosti v organizacích spravujících státní majetek.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář také 20. října odvolal z funkce ředitele Správy Pražského hradu Velíška. Výkonem funkce dočasně pověřil ředitele administrativní sekce Hradu Jana Nováka. Ten byl předtím pověřen i řízením bezpečnostního odboru, který ale prezidentská kancelář změnila na oddělení bezpečnostního ředitele, které nyní vede Lenka Nováková.