Zeman se loučil: Je to moje derniéra. Kdo nechyběl na „mejdanu po metálech“? Klaus, Nejedlý, Ivana

V pátek se ve Vladislavském sále uskutečnilo předávání státních vyznamenání, prezident Miloš Zeman ocenil rekordních 78 lidí. Po ukončení ceremonie se pozvaní politici a významné osobnosti přesunuli do Španělského sálu, kde se letos poprvé po třech letech konala následná recepce. Pozvánku nedostalo velké množství politiků včetně předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, což následně kritizoval premiér Petr Fiala (ODS). Události se na rozdíl od většiny členů současné vlády ovšem zúčastnili Zemanovi příznivci, nechyběl bývalý prezident Václav Klaus ani kontroverzní poradce hlavy státu Martin Nejedlý.

Muži na podobné dráze

Stejně jako samotného předávání se recepce ve Španělském sále zúčastnil bývalý prezident Klaus. Do historické budovy dorazil po boku své manželky Livie. Pár se značnou část večera držel v těsné blízkosti hlavy státu a jeho ženy Ivany Zemanové.

„Jsem rád, že vedle mne je Václav Klaus, jelikož jsme prošli velmi podobnou, avšak nikoli totožnou drahou,“ pronesl během recepce Zeman. „Oba dva jsme dokázali vybudovat silnou politickou stranu, oba dva jsme byli premiéry, oba dva jsme byli dvakrát prezidenty a Václav Klaus kromě toho stihnul udělat si i ministra financí.“ Dodal, že spolu sice v minulosti mnohdy nesouhlasili, ale vždy k sobě navzájem chovali respekt.

„Je potřeba, abychom využili tento svátek k tomu, abychom se pozdravili a abychom si vzájemně poděkovali, že usilujeme o to, aby se z té naší zemičky něco stalo. Jeho úkolem jako prezidenta je být optimistický, mým úkolem jako exprezidenta je být pesimistický a vidět věci černěji,“ uvedl Klaus. „Ale jsem rád, že jsme se tady ještě sešli. Máme pocit, že v této konstelaci už určitě naposled.“

Poradce bez prověrky nesměl chybět

Na recepci dorazil i Zemanův dlouholetý prezidentský poradce bez bezpečnostní prověrky, příznivec Ruska Martin Nejedlý. Muž, který teprve letos v březnu ze svého telefonu sundal kryt s podobiznou ruského vůdce Vladimira Putina, dorazil s manželkou Alexandrou.

Ekonomický poradce prezidenta byl v minulosti středem několika kauz. Zúčastnil se Zemanova jednání s Putinem, dále, jak v srpnu uvedl server Neovlivní, jej sledovala Bezpečnostní informační služba a loni v listopadu podnikl cestu do Moskvy s diplomatickým pasem. Ministerstvo zahraničí neinformoval ani o programu, ani o účelu cesty.

Zmiňovaný diplomatický pas navíc nedržel oprávněně, na což média poprvé upozornila v roce 2015, tedy dva roky poté, co mu byl vydán. Pas musel odevzdat loni poté, co mu to nařídil tehdejší ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

„Až tam nebude rozdělovač státu…“

Se seznamem pozvaných vyjádřil nesouhlas premiér Fiala. Nelíbilo se mu hlavně to, že pozvánku dostalo jen minimum členů současné vlády. Ti, kteří pozváni byli, z velké části na předávání nedorazili.

„Pozvánku na Pražský hrad jsem nedostala, čehož si od pana Zemana velmi vážím,“ vyjádřila se na twitteru předsedkyně Sněmovny Pekarová. Na její příspěvek reagoval taktéž nepozvaný starosta a senátor Herbert Pavera. „Ani já nedostal! O to více se budu těšit na příští rok. To už tam nebude rozdělovač národa…,“ napsal s odkazem na hlavu státu.

Fiala se jakožto předseda vlády slavnostní události zúčastnil, chybějící pozvánky pro své kolegy ale bez komentáře nenechal. Selektivní přístup prezidenta republiky ke zvaní hostů kritizoval na twitteru. „Stejně jako minule i nyní odpovídám, že se mi tento přístup rozhodně nelíbí, ale zároveň nebude důvodem, abych se akce nezúčastnil,“ napsal na sociální síť. „Nejde o soukromou oslavu Miloše Zemana, ale o tradiční akci k výročí vzniku samostatné a demokratické republiky.“