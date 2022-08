Školní obědy od září? Levnější maso, méně bio a... Dražší až o 1000 Kč!

V jídelnách se od září bude vařit mnohem úsporněji, přesto čeká rodiny další vítr v rozpočtech. Místo dnešních průměrných 40 zaplatí za oběd 44 korun, v září budou muset z peněženky vytáhnout o 84 korun víc. „Šetřit je pro jídelny obtížné, nutriční požadavky na stravu jsou dány legislativou a na ceny se nelze vymlouvat. Snad jen omezit biopotraviny, luxusnější druhy masa a podobně,“ vysvětluje Pavel Ludvík z portálu Jídelny.cz.

Vyhláška pro školní stravování uvádí, že cena oběda pro strávníka od 15 let nesmí od září překročit 45 korun, do června za něj v mnoha školách rodiče platili pod čtyřicet. Maximální cena oběda pak má být pro děti do šesti let 30 korun, pro žáky od sedmi do deseti let 39 a od 11 do 14 let 41 korun.

„Na výši limitů nemá vliv cena energií, jen potravin. Úhradu provozních nákladů hradí zřizovatel zařízení školního stravování,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

13 tisíc dětí bez oběda

V souvislosti se zdražováním přibývá žáků, které školy přihlašují do projektu Obědy pro děti organizace Women for Women. „Naši pomoc potřebovalo 13 tisíc školáků a bude hůře. Dětí, kterým jejich rodiče nebudou moci zaplatit školní obědy, na podzim razantně přibude,“ uvedla šéfka organizace Ivana Tykač.

Důvodem podle ní budou drastické zálohy a nedoplatky za energie. Women for Women dostala v červnu dotaci od ministerstva školství 60 milionů korun. Další peníze čerpá od dárců.

Ceny stoupají už rok

Ještě před rokem se ceny obědů pohybovaly většinou v rozmezí 28 až 31 Kč. Přes zimu stouply na zhruba 30 až 33 Kč, další navýšení přichází se začátkem nového školního roku. Například jídelna ZŠ Ratibořická v Praze 9 uvaří v září oběd za:

36 Kč (792 za měsíc) pro děti 7 až 10 let

38 Kč (836 za měsíc) pro strávníky 11 až 14 let

40 Kč (880 za měsíc) pro žáky 15+