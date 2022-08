Zdraží brambory, mléko i sýry? Vedra se pořádně prodraží, nedostatek vody pocítí půlka Evropy

Dopady jsou ještě horší v kontextu ruské války s Ukrajinou, kvůli které ceny pšenice rostou také. Francie proto přemýšlí, jak zemědělství inovovat, aby odolalo horkům. Klíčem může být nalezení odolnějších odrůd vinné révy, pšenice i řepy, píše La Dépêche. Tato změna by ale trvala 7 až 10 let a v té době už to může být zastaralé řešení, protože klimatické změny jsou mnohem rychlejší.

Kukuřice a další plodiny by také mohly být nahrazené za obiloviny méně náročné na vodu, jako je například proso nebo čirok, které lépe zvládají i horka. Ani to se ale nestane přes noc.

Vedra však ovlivnila globální produkci celého světa, v jižní Číně letní deště a záplavy narušily produkci rýže, ovoce a zeleniny. Stejně tak u pšenice nejde jen o Evropu, ale i USA. V případě kukuřice a sójových bobů se narušila také argentinská produkce. Postižené jsou také ovocné stromy, přestože díky hlubokým kořenům snáší teploty lépe.