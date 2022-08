ČNB zveřejnila nový odhad: Inflace se vyšplhá na 16,5 procenta! A kam se hrne česká ekonomika?

Autor: ČTK, for -

Centrální banka zvýšila také odhad inflace, letos podle ní vystoupá na průměrných 16,5 procenta. V květnu odhadovala růst na 13,1 procenta. V příštím roce ČNB počítá s poklesem spotřebitelských cen na 9,5 procenta, v květnu odhadovala snížení na 4,1 procenta. Na rostoucí inflaci bude mít vliv zdražování elektřiny a plynu. Právě cenami energií je podle Michla tlumena spotřeba domácností. Nezaměstnanost ale zůstává nízká, dodal.

V nové prognóze ČNB předpokládá v letošním roce průměrný kurz koruny 24,80 koruny za euro. Příští rok by měl kurz být 25,70 koruny za euro. V květnu odhadovala letošní kurz na 24,20 koruny za euro a pro příští rok 24,30 koruny za euro. Michl dnes několikrát zopakoval, že ČNB bude bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny

Ministerstvo financí v posledním dubnovém odhadu počítalo s růstem ekonomiky v letošním roce o 1,2 procenta. V lednu resort předpokládal zlepšení o 3,1 procenta. Zároveň úřad předpokládá proti lednovým odhadům vyšší průměrnou inflaci za celý letošní rok, a to 12,3 procenta. V lednu uváděl pro letošní rok inflaci 8,5 procenta.

Je téměř jisté, že meziroční růst cen do konce roku dosáhne 20 procent. V předmluvě ke Zprávě o měnové stabilitě to uvedl guvernér České národní banky Aleš Michl. To už ale podle něj v tuto chvíli centrální banka ovlivnit nemůže. „Nacházíme se v období extrémní nejistoty. Válka na Ukrajině a s ní spojené rostoucí ceny energií mohou inflaci dále přiživit,“ dodal.

Současná inflace je podle Michla výsledkem nákladových i poptávkových tlaků. „S dovezenými nákladovými inflačními tlaky žádná centrální banka nic moc nezmůže. Nedokážeme měnovou politikou zlevnit ceny plynu nebo elektřiny. Můžeme však bránit jejich přelití do domácí ekonomiky. V prostředí klesající poptávky již nebudou moci obchodníci zvyšovat ceny tak snadno jako dříve,“ uvedl.