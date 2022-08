Oblohu ovládnou padající hvězdy. Astronom radí, kdy a kde jsou Perseidy vidět nejlépe

V těchto dnech jsou nejlepší podmínky pro pozorování meteorického roje Perseidy. Dobré podmínky potrvají zhruba do 10. srpna, uvedl na webu Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Noc maxima Perseid letos připadá až na noc z 12. na 13. srpna, v té době však vyhlížení meteorů výrazně ztíží Měsíc, který bude pouhou noc po úplňku. Na srpnové obloze mohou lidé pozorovat také jasné planety Jupiter a Saturn.

Horálek uvedl, že by lidé měli Perseidy na nebi hledat mezi třetí hodinou ranní a úsvitem. Souhvězdí Persea, odkud meteory zdánlivě vylétají, v té době stoupá vysoko nad obzor, Měsíc zároveň zapadá ještě za tmy. Astronom upozornil, že pro sledování meteorů je třeba odjet daleko od měst, do míst s minimálním světelným znečištěním, nejlépe do hor.

Perseidy jsou roj aktivní zhruba od poloviny července do poloviny srpna. Jejich četnost roste pozvolna, po maximu se pak podle Horálka prudce snižuje. Letos přitom pozorování meteorů v době vrcholu roje nepřeje jednak to, že nastane krátce po úplňku, jednak skutečnost, že půjde o úplněk úhlově větší a jasnější, než je běžné, uvedl astronom. Kvůli špatným podmínkám se neuskuteční ani tradiční společné komentované pozorování Perseid na louce u hvězdárny ve středočeském Ondřejově.

První zmínky o meteorickém roji Perseidy pocházejí ze třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.

Zástupci Astronomického ústavu Akademie věd ČR (AV) dnes také na webu upozornili, že na srpnové obloze „kraluje“ planeta Saturn, která se 14. srpna dostane do opozice se Sluncem a také nejblíže Zemi. „Na obloze je tudíž viditelná celou noc, i když nevysoko, nejvýš se dostává do výšky 25 stupňů nad jihem. Už malý dalekohled ukáže Saturnův prstenec i nejjasnější měsíc Titan,“ upozornili astronomové.

Po většinu noci, kromě večerních hodin, mohou lidé pozorovat také Jupiter, který je ještě jasnější než Saturn. „Mars je na obloze ve druhé polovině noci, jeho úhlový průměr se stále zvětšuje, a tak za dobrých pozorovacích podmínek lze i v malém dalekohledu rozpoznat polární čepičku a jasné albedové útvary (útvary na povrchu Marsu, které lze pozorovat ze Země). Venuše je na ranní obloze,“ dodali pak experti. Vysoko nad obzorem se také klene Mléčná dráha.