Celý svět nadšeně tleská prvním fotografiím z Webbova teleskopu, které zveřejnil americký prezident Joe Biden společně s NASA. Astronomové a astrofyzici však nedočkavě vyhlížejí data, která mají odhalit, jak to bylo s vesmírem po velkém třesku. Astronom Richard Wünsch v Blesk Podcast prozradil, proč to bude větší úspěch, než první fotografie černé díry z roku 2019.

Webbův teleskop je opravdový obr mezi teleskopy. Disponuje totiž největším zrcadlem zachycující infračervené světlo. Sluneční štít je podle Richarda Wünshe z Astronomického ústavu AV ČR velký jako tenisové hřiště, tedy 20 metrů a zrcadlo má délku 6,5 metru. Na teleskopu jsou umístěné 4 měřící přístroje a zároveň na sobě nese i řadu senzorů, které neustále monitorují jeho funkčnost a posílají informace na Zemi. To z toho důvodu, že ve vesmíru hrozí srážky s prolétajícími objekty. Konečná cena za jeden z největších lidmi vyrobených objektů ve vesmíru narostla až na 245 miliard korun. Co drahá "roura se zlatými křídly" umí?

Podle astronoma je hlavní výhodou teleskopu to, že může hledět daleko do vesmíru. V první zveřejněné fotografii ho namířili na jižní polokouli do souhvězdí ryby, jedntlivé snímky fotili 12 a půl hodiny a v závěrečné fázi je vybarvili a složili do nyní veřejně známé fotografie. "Tenhle snímek je taková ochutnávka. My se těšíme hlavně na data. Zatím totiž nevíme, co to znamená pro vědu. Dostaneme je až za nějakou dobu," říká vědec.

Pohled po zrození vesmíru

V březnu 2019 zveřejnili astronomové první barevnou fotografii černé díry a k ní i svá data. Tehdy to byla pro astrofyziky obrovská událost, poněvadž na dostupných datech si mohli ověřit nejrůznější teorie o fungování černých děr a vesmíru. Něco podobného očekává Richard Wünsch i s daty z Webbova teleskopu. A co se dozvíme?

"Snad pochopíme, jak vznikly první galaxie a první hvězdy. Když se díváme do vesmíru, tak se vlastně díváme do minulosti, protože světlu trvá nějakou dobu, než k nám doletí. Čím je to dál, tím to trvá déle," vysvětluje odborník a pokračuje: "Když se podíváme hodně daleko, tak uvidíme, jak objekty ve vesmíru vznikly. Webb je prvním přístrojem, který by měl toto vidět," uvedl Richard Wünsch.

Vědci tak konečně uvidí, jak galaxie a hvězdy vypadají, jaké mají hmotnosti, jakým způsobem se galaxie srážejí. Tyto data pak vědci budou zkoumat s nejrůznějšími modely a můžou díky tomu odhalit, co se dělo po velkém třesku před 13,5 miliardami let!

Jaká je největší záhada dnešní astrofyziky a jaké kosmické objekty můžete v létě pozorovat na noční obloze, prozradil v Blesk Podcast astronom Richard Wünsch: