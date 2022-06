Po večerní bouři a dešti v jižních Čechách vystoupal po 21:00 Zlatý Potok na stanici Hracholusky na 3. povodňový stupeň, tedy ohrožení. Obec Ktiš na Prachaticku voda odřízla od okolí, místní malý rybník je plný, stavidlo je zalité a voda teče dál do obce Brloh, řekla večer ČTK starostka obce Ilona Mikešová (Za hospodářský rozvoj obce Ktiš).

„Situace je velmi vážná, protože obec Ktiš je odříznutá od světa. Jediný přístup do Ktiše je přes boletický prostor a přes Tisovku, takže úplně oklikou přes Český Krumlov. Jiná příjezdová cesta není volná. Do Křemežského potoka spadly stromy a máme rozebranou hráz u horního malého rybníka. Přes bezpečnostní přeliv jde padesát centimetrů vody a je zalité stavidlo: co jde teď přes rybník, jde teď do Brloha. Informuji starostu v Brloze na kritickou situaci, že to tam bude za chviličku kulminovat,“ řekla ČTK kolem 21:00 Mikešová.