Dětská dopravní nadace bude pomáhat sirotkům obětí dopravních nehod i na Slovensku

Společnost AURES Holdings spolu se slovenským automotoklubem ÚAMK a společností ESSOX iniciovali založení Dětské dopravní nadace (DDN), která bude pomáhat a podporovat pozůstalé děti rodičů, které přišly o život při dopravních nehodách. V České republice funguje Nadace již více než dvacet let a za tu dobu vyhověla téměř devíti stům žádostí o pomoc a rozdala přes patnáct milionů korun.

„Počet dopravních nehod s fatálními následky v České republice a na Slovensku bohužel neklesá. Nejhorším typem nehod jsou ty, při kterých zahynou jeden nebo oba rodiče ještě neplnoletých dětí. Posláním Dětské dopravní nadace je hlavně finančně podporovat takto osiřelé děti, ale i ty, které k důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví. Jsem ráda, že Nadace bude nyní pomáhat nejen v České republice, ale i na Slovensku,“ informuje Karolína Topolová, předsedkyně správní rady Nadace a generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Skupina bude Nadaci přispívat 0,50 EUR z každého prodaného automobilu na Slovensku.

V České republice Nadace funguje už více než dvacet let a za tu dobu vyhověla téměř 900 žádostem a podpořila sirotky částkou vyšší 15 milionů korun. Nadace podporuje děti, které přišly o rodiče v důsledku dopravní nehody po celou dobu studia, tedy až do věku 25 let. Kromě podpory studia Dětská dopravní nadace poskytuje podporu i dětem na zdravotní rehabilitace, pobyty v přírodě na udržení životního standardu. Stejné poslání bude Nadace plnit i na Slovensku.

Zakladatelem nadace je slovenský automotoklub ÚAMK, který působí v oblasti bezpečnosti v dopravě. „Mezi hlavní priority ÚAMK patří prevence v dopravně-bezpečnostním dění, proto mě velmi těší, že jsme se se společností AURES Holdings spojili a společně jsme mohli založit Dětskou dopravní nadaci i na Slovensku, kde takový projekt a podpora pozůstalým dětem s ohledem na velký počet dopravních nehod dlouhodobě chyběl,“ říká prezident slovenského automotoklubu dr. Juraj Smrečan a zároveň člen správní rady Nadace.

Sirotky obětí dopravních nehod podpoří i společnost ESSOX, poskytovatel spotřebitelského financování a leasingu v České republice a na Slovensku. Generální ředitelka společnosti Jana Hanušová je zároveň významným třetím členem správní rady Nadace: „Téma bezpečné dopravy je mi velmi blízké. I proto se s kolegy v rámci našeho projektu Společně bezpečně již pět let věnujeme vzdělávání dětí, při kterém je bezpečnost v dopravě jedním z klíčových témat. Rozvíjíme tak oblast prevence, ale občas je potřeba pomoci i v situaci, kdy k nehodě přes veškerou osvětu dojde. Jsem proto velmi ráda, že můžeme podpořit Dětskou dopravní nadaci a mám tak možnost rozvíjet svoji dlouhodobou vizi o bezpečné dopravě,“ uvedla Jana Hanušová.