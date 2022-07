Nová povinnost platí pro chov určitých zvířat. Pokud máte doma živočicha zařazeného na unijní seznam invazivních druhů, musíte to nahlásit úřadům, jinak se vystavujete riziku pokuty. Ministerstvo životního prostředí k tomu spustilo registrační online formulář. Zajistí vám to také možnost nechat si zvíře doma na dožití – druhy na seznamu je přísně zakázáno chovat, rozmnožovat a vypouštět do volné přírody, registrace alespoň poskytne dočasnou výjimku. Novinka se týká mimo jiné želvy nádherné, která ačkoliv je pohromou pro českou přírodu, zůstává oblíbeným domácím mazlíčkem.