Češi mají „hlad“ po cestování. Zájezdů kupují víc než před covidem, rekordní rok ale asi nepokoří

Cestovní kanceláře (CK) mají podle ERV Evropské pojišťovny za první čtyři měsíce asi o deset procent více klientů než před koronavirovou krizí. Celý trh CK by letos mohl dosáhnout až 80 procent roku 2019. Tržby za prodané zájezdy by mohly přesáhnout 25 miliard korun. Novinářům to dnes řekl Štěpán Landík, ředitel obchodu a marketingu ERV, která se zaměřuje na cestovní pojištění. Kvůli šíření koronavirové nákazy a souvisejícím opatřením CK první rok pandemie evidovaly propad prodejů zájezdů proti roku 2019 až o 90 procent, loni se pokles pohyboval mezi 60 a 70 procenty.