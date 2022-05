Mládková zemřela po dlouhodobých komplikacích souvisejících s výrazně pokročilým věkem v úterý ráno. První ze dvou »funusů« ale proběhne více než dva týdny po její smrti – 19. května v 15:00 v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Blesku to potvrdil europoslanec a předseda správní rady Musea Kampa, které založila, Jiří Pospíšil (46, TOP 09). Bude tam zádušní mše a příležitost dostanou i ti, kteří se budou chtít poklonit její rakvi. „Veřejnost bude vítána,“ sdělil Pospíšil.

Bude s mužem

Termín pohřbu má odůvodnění: aby všichni, kdo ji měli rádi, měli dost času se dostat do Česka i ze zahraničí – Mládková totiž dlouhá léta pobývala v Ženevě, Paříži či Washingtonu. Její ostatky pak budou uloženy v rodinné hrobce na jižní Moravě. „To se odehraje na jižní Moravě a bude to už jen pro přátele,“ informoval Pospíšil. Paní Meda se tak opět ocitne po boku svého muže, ekonoma Jana Viktora Mládka (†77), o kterého přišla v roce 1989 a se kterým vytvořili impozantní uměleckou sbírku, jež může mít i miliardovou hodnotu.

Útok na zesnulou: Žádná velká Češka!

Historik Martin C. Putna (53), který se nebojí kontroverzí, se tentokrát pustil na twitteru do zesnulé. „Meda Mládková se v mládí bohatě vdala a peníze investovala do umění. Toť pěkné a toť vše. Nedělejte z ní div ne největší Česku. Vůči skutečným hrdinkám a tvůrkyním to není fér,“ napsal. Na sociální síti za to sklidil jak bouři, tak souhlas.

Sám Pospíšil je ale statusem zhnusený. „Každý nemusí být milovník Medy Mládkové, ale veřejně tohle dávat ven pár dní po její smrti je nevkusné a navíc věcně naprosto nepravdivé,“ řekl Blesku. Upřesnil, že dojem marnotratné americké paničky je nefér, protože Mládkové muž nebyl nijak bohatý. Navíc vydělávala hlavně vlastní prací – rekonstruovala a se ziskem prodávala domy, aby pak mohla nakupovat práci československých umělců, to vše bez záruky, že jejich díla, která odkázala hlavnímu městu, získají na hodnotě.