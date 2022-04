Soud uznal v kauze chybějící české nafty v bavorském skladu vinnou jak zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe, tak i dva její manažery Petra Malého a Lubomíra Novotného. Všem třem uložil desetiletý zákaz ochraňování českých státních hmotných rezerv. Malého poslal na sedm let do vězení a dal mu také desetimilionový peněžitý trest. Novotného potrestal tříletou podmínkou. Podle nepravomocného verdiktu připravili podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) nejméně o 108 milionů korun. Muži vinu odmítají.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty v Kraillingu poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Soud uvedl, že jednatel Viktoriagruppe Malý si počínal se záměrem obohatit jednak sebe, jednak firmu. V rozsudku mu na deset let zakázal i působení ve statutárních orgánech právnických osob.

Zbylé dva obžalované - vedoucí zaměstnance odštěpného závodu Viktoriagruppe Jaroslava Slavíka a Miroslava Holuba - soud zprostil viny.

„Ukázalo se, že mnoho let připravovaná obžaloba státního zástupce obsahovala řadu tvrzení, která u soudu nebyla vůbec prokázána. To vedlo ke zproštění části obžalovaných. Kromě jiného se soud významně pozastavil nad liknavostí, se kterou Správa státních hmotných rezerv přistupovala k ochraně majetku státu. I s ohledem na to soud nevyslyšel návrh státního zástupce na uložení drakonických trestů. S ohledem na věk obžalovaných by šlo fakticky o tresty dožitovní,“ řekl Lukáš Duffek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, v řízení vystupoval jako obhájce obžalovaného Lubomíra Novotného.

Případ chybějící nafty je jednou z kapitol sporu o její české strategické zásoby uložené v Německu. Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.