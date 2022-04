Nedlouho před 80. výročím atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se dnes do Česka posmrtně vrátil brigádní generál František Moravec, označovaný za autora tohoto plánu. Urnu s popelem někdejšího velitele československé rozvědky přepravil ze Spojených států vojenský speciál a vojáci čestné stráže ji za účasti veřejnosti, politiků, zástupců armády i Moravcovy rodiny uložili v kolumbáriu na čáslavském hřbitově. Moravec po komunistickém puči v roce 1948 opustil republiku a do konce života pracoval jako poradce na ministerstvu obrany USA. Jeho ostatky se vrátily do vlasti téměř 56 let po jeho smrti.