Rodina herce Bruce Willise (67) minulý týden na sociálních sítích oznámila, že slavný herec odchází do důchodu. Důvodem je, že Willisovi byla diagnostikována afázie. Veřejnost tento stav příliš nezná, proto se vynořily otázky, co to vlastně obnáší. Jak uvádí český Klub afasie, jedná se o nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikačních schopností. Příčinu Willisova rodina nespecifikovala, nicméně diagnóza většinou vzniká po poškození mozku, např. po mrtvici nebo úrazu hlavy. Dá se afázie léčit?