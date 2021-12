Češi vzali před Štědrým dnem obchody útokem: Enormní zájem i předzásobování na svátky

Potravinářské řetězce i on-line supermarkety dnes sledují enormní zájem zákazníků. Někteří obchodníci předpokládají, že to bude nejsilnější prodejní den roku. Nejčastěji lidé kupují čerstvé potraviny jako maso, uzeniny, sýry, ovoce a zeleninu či pečivo. Lidé do košíků vkládají ale také cukroví nebo alkohol. Kromě potravin je stále vysoká poptávka po vánočních dárcích, například v podobě kosmetických balíčků, které někteří prodejci nabízejí nyní za snížené ceny. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.