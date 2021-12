Obzinová do rozhlasu nejde, ředitel hledá trvalého šéfa zpravodajství. Jasno do tří měsíců?

Funkci ředitele zpravodajství Českého rozhlasu (ČRo) chce generální ředitel René Zavoral obsadit zhruba do tří měsíců. Způsob výběru nového šéfa hodlá během této doby konzultovat se všemi čtyřmi šéfredaktory zpravodajství ČRo. S nimi se také bude do jmenování nového šéfa pravidelně jednou týdně setkávat. Zavoral to uvedl na dnešním setkání se zaměstnanci. Konalo se poté, co generální ředitel minulý týden oznámil záměr do funkce ředitele zpráv jmenovat bývalou šéfku zpravodajství Primy Jitku Obzinovou, proti níž se zvedla vlna nevole kvůli údajnému ovlivňování zpráv v jejím minulém působišti. Dopis za její nejmenování podepsalo přes 600 zaměstnanců i externistů ČRo.