Co Češi a deskovky? Kdy se ze stolních her stalo něco více než jen Člověče, nezlob se?

Moderní deskové hry začaly do České republiky pronikat začátkem 90. let, kdy sem proudily novinky převážně z Německa. To byly dnes již známé hry jako Osadníci z Catanu nebo Carcasonne. Jinak tu do té doby byla samozřejmě spousta řekněme lepších klasických her, ale co se týče moderních deskových her, tak ty se k nám dostaly v průběhu 90. let s drobným zpožděním.

Jsme malý trh?

To je relativní. Záleží vůči komu. Vůči Německu určitě ano, ale vůči Slovensku nebo Maďarsku ne. Slovensko je podle našich statistik 7x menší trh než ČR. Z čehož vyplývá, jelikož je Slovensko populačně poloviční, že je u nás 3x více lidí, které deskovky zajímají.

A co u nás letí?

To záleží jak u koho. Pořád bojujeme s tím, že mnoho lidí prostě skončilo na Dostizích a sázkách, Člověče, nezlob se a případně na Aktivitách a hry posledního tisíciletí nepoznali.

Čím to?

No tak abyste se dostala k moderním deskovkám, tak musíte mít nějaký impuls, zdroj. Někoho z okolí, kdo se tomu věnuje nebo se tomu začne věnovat a vtáhne vás do toho. Nebo se musíte sami začít zajímat. Třeba právě z novinových článků. A to je, v čem mi přijde, že to má potenciál, přinést lidem informaci, že deskovky už rozhodně nejsou jen Dostihy a sázky nebo Monopoly.

Na co byste lidi uhrál vy? Lidé mají zažité, že je to prostě jen házení kostkou.

A to právě není. Třeba zde v místnosti máme teď kolem našich 50 her, a když se zamyslím, tak se hází kostkou možná v jedné z nich. Prostě to tam není. A když už, tak se s těmi kostkami dál pracuje. Deskové hry jsou prostě celý nový zábavný svět výzev.

Šéf Tlama Games Miroslav Tlamicha založil svou firmu v roce 2018. | Tlama Games

Jsou to příběhy, aktivita…

To jistě také. My tedy zrovna produkujeme hlavně strategické tituly, ale máme hry po každého. Pro nás bylo důležité mít hry, které dokážete nehráčům vysvětlit za dvě minuty. Vtáhnout tím do hry lidi, kteří se tomuto koníčku nevěnují a prostě skončili na starších hrách, a přitom by je hry zajímaly.

Pro mě je důležité to, aby lidé, kteří nemají zkušenosti s moderními hrami, si je mohli vyzkoušet. Mrzí mě, když lidé říkají, že nemají rádi deskové hry, a přitom mají jen zkušenosti se staršími hrami. Jako byly právě příkladem Dostihy a sázky, které jsou z pohledu moderních her zastaralé. První půlhodinu je to zábava a pak se hra zadrhne i na několik hodin.

Pandemie deskovkám pomohla, zájem ale byl i předtím

Vy jste v loňském rozhovoru pro Forbes zmínil, že šel deskoherní trh hodně nahoru. Je to podle Vás způsobené jen pandemií?

Já to nedokážu říci. Z našich čísel a prodejních čísel obecně nepoznám, jak moc pandemie zasáhla tu část populace, která je moderními deskovkami nepolíbená. Je vidět trend růstu zájmu a paradoxně tomu covid ještě pomohl. Rodiny byly spolu doma a hledaly další způsoby, jak se příjemně zabavit. Nemám ale starší data, TLAMA games jsem zakládal v roce 2018.

I tak, přišel by boom bez pandemie?

To je otázka. Nárůst je totiž kontinuální delší řadu let. Čím dál více lidí tomu propadá a má deskové hry jako svůj hlavní koníček. Covid ale přinesl další impuls k dalšímu zájmu o hry, který by se asi boomem nazvat dal.

Koníček – levný, nebo drahý?

Pokud chcete hry i sbírat – jsou kompletáři, kteří musí mít hry kompletní se všemi rozšířeními a doplňky – tak to vyjde draho. Jsou lidé, kteří hrám věnují velkou část každé výplaty. Ale drahý koníček to být nemusí. Záleží také, jestli tu sbírku rozšiřujete nebo jen obměňujete a z kolika her v jedné chvíli chcete mít doma na výběr.

Tady bych ještě dodal, že pokud máte hru, ke které se chováte pěkně, tak ji můžete v budoucnu opět prodat. Cena prodejem klesne asi tak na 2/3 pořizovací ceny, na které se již většinou drží. I za delší čas ji tak můžete prodat, a dokonce některé tituly na ceně stoupnou. Jednoduše kvůli tomu, že už se třeba z nějakého důvodu dále netisknou. To pak může vyšponovat cenu i na několikanásobek. Někdo tak vnímá svou sbírku her třeba trochu i jako investici.

Co vy? Kolik jste měl doma her, než jste si z tohoto koníčku udělal podnikání?

Já v té době měl sbírku kolem 200 až 300 her, nevím přesně. Tu sbírku jsem postupně přesunul do naší prodejny a udělal jsem z ní půjčovnu. Doma mám jen několik her. A to i proto, že když máme třeba návštěvu a chceme večer hrát, tak se rozhodnu už v práci, co by se mohlo hrát, a vezmu to s sebou.

Takže pak míříte z práce do práce?

Ne, mě to pořád baví. Většinou tedy hraju, když se testují novinky, ale těším se na to a naštěstí mě i baví stále se učit nové hry. Doma tak moc nehraje, to by manželka vnímala, že si nosím práci domů. (smích) Ale jinak mě všemožně podporuje. Občas ale hraji s dětmi, mladšímu jsou téměř dva a staršímu budou čtyři a s ním už můžu zkoušet různé dětské hry. Děti tím rozvíjíte a většina her je na tom postavená. Zatím jsme se vydavatelsky vyhýbali hrám pro předškolní děti, ale to se chystáme příští rok změnit a těším se na to. Vždycky hledáme hry, které budou zábavné i pro dospělé.

Kolik hodin hraním strávíte?

Poslední dobou mám jen herní večery, to bývá 8 hodin v kuse jednou týdně, ale jinak v minulosti to byly i celé herní víkendy. Rád bych hrál v rámci pracovní doby více, ale bohužel pro řízení firmy je třeba jiných činností. Kdybych položil firmu, asi bych nemohl tak snadno rozehrát novou partii.

Deskovky přinesly milionové obraty

A co čeští tvůrci deskovek?

Například Czech Games Edition je i ze světového pohledu poměrně významné studio a jsou tu i další. Částečně i ALBI se vydalo směrem vydávání her českých autorů. Tu stopu ve světě máme a není malá.

A jak dlouho třeba trvá nějakou hru vymyslet? Je to v rámci dnů, měsíců?

Jsou hry, jejichž vývoj trvá roky. Často musíte odehrát stovky partií, abyste hru opravdu odladili a byla kvalitní. Nezřídka i zkušení autoři odloží své rozpracované hry „do šuplíku“, když s nimi nejsou dostatečně spokojeni.

Pojďme se ještě zastavit u vaší firmy. Tu jste založil v roce 2018 a za tři roky se Vám povedlo poměrně vyhoupnout. Očekával jste něco podobného?

Neočekával, asi ne. To by myslím i byla chyba. Pokud bych to očekával, tak bych mohl dělat investice, které bych pak nebyl schopen pokrýt, kdyby se nedařilo dle očekávání. Snažil jsem se, ale byl jsem přitom spíš realista.

Pro již zmíněný Forbes jste vloni zmínil, že očekávate letos obrat kolem 60 milionů. Vyplnilo se to?

Ano, vyplnilo. Tuhle metu jsme zdolali již na podzim. Byl to totiž realistický odhad. (smích)