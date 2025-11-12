Otevírací doba 17. listopadu 2025: Nakoupíte na svátek Dne boje za svobodu a demokracii?
17. listopadu 2025 připadne na pondělí. I tehdy však mohou mít obchody otevřeno. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva nepatří mezi svátky, kdy musí mít velké obchody zavřeno.
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva
17. listopad si jako Den boje za svobodu a demokracii připomínáme od roku 2000. Od roku 2018 se jméno státního svátku rozšířilo na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentsva.
Svátek připomíná dvě významné události moderních dějin. První je uzavření českých vysokých škol nacisty z 17. listopadu 1939. Druhou je demonstrace proti komunistickému režimu ze 17. listopadu 1989, kterou začala Sametová revoluce.
Kdy musí mít obchody zavřeno
- 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
- Velikonoční pondělí
- 8. květen - Den vítězství
- 28. září - Den české státnosti
- 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
- 24. prosinec po 12. hodině - Štědrý den
- 25. prosinec - 1. svátek vánoční
- 26. prosinec - 2. svátek vánoční
V tyto dny musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Omezení prodejní doby zavedl Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě z roku 2017.
Omezení prodejní doby platí i pro zastavárny, bazary a zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů bez ohledu na velikost jejich prodejní plochy.
Na co se omezení nevztahuje
- obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních
- obchody na vlakových nebo autobusových nádražích, na letištích, nebo ve zdravotnických zařízeních
- benzinové pumpy
- lékárny
- velkoobchody
Omezení rovněž neplatí v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
Kdy jsou obchody otevřené?
- Velký pátek
- 1. květen - Svátek práce
- 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
- 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva
