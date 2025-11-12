Otevírací doba 17. listopadu 2025: Nakoupíte na svátek Dne boje za svobodu a demokracii?

Jak nakoupíte 17. listopadu 2022?
Jak nakoupíte 17. listopadu 2022?  (Autor: Blesk: Karel Kopáč)
Autor: red - 
12. listopadu 2025
10:00

17. listopadu 2025 připadne na pondělí. I tehdy však mohou mít obchody otevřeno. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva nepatří mezi svátky, kdy musí mít velké obchody zavřeno.

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva

17. listopad si jako Den boje za svobodu a demokracii připomínáme od roku 2000. Od roku 2018 se jméno státního svátku rozšířilo na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentsva.

Svátek připomíná dvě významné události moderních dějin. První je uzavření českých vysokých škol nacisty z 17. listopadu 1939. Druhou je demonstrace proti komunistickému režimu ze 17. listopadu 1989, kterou začala Sametová revoluce.

Kdy musí mít obchody zavřeno

V tyto dny musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Omezení prodejní doby zavedl Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě z roku 2017.

Omezení prodejní doby platí i pro zastavárny, bazary a zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů bez ohledu na velikost jejich prodejní plochy.

Na co se omezení nevztahuje

  • obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních
  • obchody na vlakových nebo autobusových nádražích, na letištích, nebo ve zdravotnických zařízeních
  • benzinové pumpy
  • lékárny
  • velkoobchody

Omezení rovněž neplatí v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Kdy jsou obchody otevřené?

krapotkin ( 17. listopadu 2022 02:40 )

Nijak neslavím výročí sametové revoluce, ale slavím výročí ukradené revoluce.

Alva ( 14. listopadu 2022 17:19 )

Přesně, kdysi jsme tak žili a nikomu to nechybělo, ovšem dnes se místo kostela a výletů chodí do nákupních center.

rosicak ( 13. listopadu 2022 15:55 )

Omluva za "diktát zparchantělého státu," Mělo být " Špičkový vysoce sociálně založený stát!"

rosicak ( 13. listopadu 2022 15:14 )

Diktát zparchantělého státu ! Jak to , že v době novodobého kapitalismu může stát diktovat soukromým řetězcúm , kdy mají mít zavřeno ?

