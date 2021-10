Karolína (11) trpí těžkým astmatem. Maminka: Je to bojovnice, pomohl tanec i speciální léčba

Astma je běžné, leč závažné onemocnění, které postihuje osoby všech věkových kategorií. V České republice touto nemocí trpí zhruba 800 tisíc lidí. Karolínka (11) byla často nemocná už od svých čtyř měsíců. Koloběh nemocí, kdy se často opakovaly zápaly plic a nasazování antibiotik, trval až do dívčiných sedmi let. Pak série vyšetření ukázala, že dívka trpí těžkým astmatem. Lékaři se proto rozhodli nasadit jí biologickou léčbu. Karolína se tak stala teprve třetím dítětem v Česku s touto léčbou.

Když jí byly čtyři měsíce, začala být Karolína z Havířova nemocná. Nejprve šlo o nemocné uši, pak se přidaly další problémy. Karolína měla od lékařů zakázáno chodit kamkoli, kde je větší kolektiv. Do školky kvůli špatnému zdraví své sestry nemohl ani její starší bratr. Koloběh nemocí, kdy se často opakovaly zápaly plic a nasazování antibiotik, trval až do dívčiných sedmi let. Tehdy se dostala k pneumoložce a alergoložce Janě Vnenk.

„Začala série vyšetření, po které se ukázalo, že i když u nás není rodové zatížení, dcera má těžké astma a velké množství alergií. Vzhledem k anamnéze nám po čase naše paní doktorka ve spolupráci s profesorem Pohunkem z pražského Motola navrhli biologickou léčbu, abychom Karolínčin stav co nejvíce stabilizovali,“ říká maminka školačky. Karolínka se tak stala teprve třetím dítětem s biologickou léčbou v Česku.

Co je astma?

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Vzplanutí astmatu je většinou vyvoláno infekcemi dýchacích cest – obvykle virového původu – a je zvlášť časté v zimě a krátce po návratu dětí do školy po letních prázdninách. U dospělých s alergickým astmatem jsou příznaky vyvolány vystavením příslušnému alergenu, například alergenům roztočů v domácím prachu nebo alergenům z domácích mazlíčků, případně těm, kterým je člověk vystaven v práci. Dalšími častými spouštěcími mechanismy jsou tělesná námaha a dopravní znečištění.

Astma může postihnout každého

V posledních pětatřiceti letech došlo k zásadnímu pokroku v poznání významu zánětu u astmatu. Astma je nyní chápáno jako nemoc dlouhodobého charakteru probíhající i v době, kdy nejsou zjistitelné funkční změny a pacient je bez obtíží. Astma, které není pod kontrolou (neovládané, neřízené, nekontrolované astma), má za následek závažné omezení každodenního života a někdy i ohrožení na životě. „Při léčbě astmatu je potřeba, aby bylo dosaženo a udrženo plné kontroly astmatu, což znamená, že pacienta neobtěžují žádné denní ani noční příznaky astmatu, velmi málo nebo vůbec není nucen používat úlevová antiastmatika, vede produktivní a fyzicky aktivní život, má normální nebo téměř normální funkci plic a nemá žádné astmatické záchvaty,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Maminka: Karolínka je bojovnice

Nyní jedenáctiletou školačku však neodlišuje od ostatních dětí jen nemoc, ale také to, jaká je bojovnice. Přestože lékaři rodinu od sportu zrazovali, pro Karolínu si ho vybojovali. „Je od mala i přes své zdravotní obtíže nesmírně aktivní. Hledala jsem pro ni proto již v předškolním roku aktivitu, kde nebude s tolika dětmi. Vyhrálo taneční studio u nás v Havířově, kde tehdy začínala v malé skupince. Věnuje se disco dance a ukázalo se, že má pro pohyb talent,“ vysvětluje maminka. Významnou roli v dívčině úspěchu sehrála moderní biologická léčba, která Karolíně ulevila od neustálých záchvatů a nemocí.

Tanec posílil srdce a plíce

Taneční skupina se postupně rozrostla a začalo se jí dařit na soutěžích v Česku i zahraničí. „Jsme dvojnásobné mistryně Evropy a vicemistryně světa. Soutěže jsou občas náročné, ale baví mě to. Kamarádky už o mém astmatu vědí, pomáhají mi, když to po závodech potřebuji. A jezdí se mnou i maminka,“ přibližuje Karolína.

Tance se nevzdává ani v době covid-19. Přestože lékaři kdysi s jejím sportováním příliš nesouhlasili, nyní se ukazuje, že jí pomáhá. I když někdy po konci náročného závodu musí používat úlevové léky, tanec posílil její srdce a plíce. Snaží se proto i nadále intenzivně sportovat, aby si to udržela. „Trénujeme dvakrát týdně online, do toho sama chodím ještě běhat. Ale kamarádky mi chybí, přišli jsme také o několik soutěží,“ popisuje školačka.

I s astmatem se dá žít

„Jezdíme tam každé tři měsíce na kontroly, docházíme také do ordinace paní doktorky Jany Vnenk v Novém Jičíně. Vakcínu s biologickou léčbou však aplikujeme doma samy, není to nic složitého,“ popisuje maminka Karolínky léčbu. Kromě toho používá Karolína v případě potřeby úlevové inhalační léky.

Co se pro Karolínu inovativní léčbou změnilo? „Předtím měly její záchvaty rychlý nástup, nyní je to mnohem pomalejší. Dcera sama už většinou pozná, že to přijde, proto se na záchvat můžeme připravit. Jen dvakrát za poslední čtyři roky jsme museli použít systémové kortikosteroidy, kterými se léčba těžkého astmatu obvykle léčí,“ doplňuje maminka Karolíny.

I s těžkým astmatem se podle ní dá žít, klíčová je však diagnóza a správná léčba. „Lékaři by také měli co nejvíce šířit osvětu, jak správně používat inhalátor, to bývá u astmatiků často problém,“ dodává Karolínina maminka.

O projektu Astma Zero

Celosvětová kampaň Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům se věnuje prevenci astmatu. Připojila se k ní i Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence astmatu s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Díky té je možné astmatickým příznakům předcházet a zlepšit kvalitu života pacientů. Součástí projektu Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům jsou webové stránky www.astma-zero.cz a také FB stránka. Přinášejí důležité informace o astmatu a jeho léčbě, dechové rehabilitaci, odpovědi na nejčastější otázky.