Existují jizvy, které na první ani na druhý pohled vidět nejsou, přesto mohou člověka zabít. Jsou to jizvy na plicích. Typickou nemocí, při níž jizvení probíhá neviditelně, ale pomalu ubírá plochu k dýchání a plíce postupně „tuhnou“, je idiopatická plicní fibróza (IPF). S nemocí už sedm let žije pan Zdeněk (75), který se léta domníval, že má astma. Nyní musí používat mobilní kyslík a nemoc ho velmi omezuje. Lékaři mu předepsali moderní léčbu, tu však nehradí pojišťovna. Zdeněk měl štěstí, že byl zařazen do unikátní studie a postup nemoci se tak zpomalil. Jiní pacienti takové štěstí nemají a bez léčby mohou do tří let zemřit.