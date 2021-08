O nové občanské průkazy s biometrickými údaji, které ode dneška vydávají městské a obecní úřady, požádalo během dopoledne zhruba 5800 lidí. Dílčí potíže s vydáváním průkazů na některých místech byly odstraněny. ČTK to řekl Adam Rözler z ministerstva vnitra.

„K dnešním cca 12:15 evidujeme 5809 žádostí o nový občanský průkaz,“ uvedl Rözler. Celková čísla za dnešek bude mít ministerstvo k dispozici v úterý.

Problémy se týkaly například Prahy 5. Potíže měli mít také úředníci v Praze 15. Na úřadech dalších městských částí metropole bylo podle informací ČTK vydávání průkazů bez problémů.

Nový typ občanských průkazů s čipem s biometrickými údaji vychází z evropského nařízení. Změna má ztížit možnost doklady padělat a zneužívat. Má také zjednodušit volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků po státech unie. Kvůli úpravám programu pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů nebylo od čtvrtka do neděle z důvodu odstávky systému možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

„Problémy, které se během ranních hodin vyskytly v řádů jednotek, již byly odstraněny a systém je plně funkční,“ potvrdil Rözler.

Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s dříve vydaným platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu.

Čip na dokladech obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. V případě, že by údaje nebyly u nově vydávaných občanských průkazů zavedeny, nebylo by na základě biometrických prvků v rámci evropského nařízení možné cestovat do zahraničí. Biometrické údaje budou úřady evidovat nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu kvůli případné reklamaci. Poté budou smazány, protože vytváření jakýchkoli databází s těmito údaji není povolené.