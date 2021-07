Krajský soud v Brně vydal příkaz k předvedení lobbisty Romana Janouška do vězení. Žalobce uspěl před časem se stížností proti přerušení trestu. Na základě příkazu má být odsouzený dodán do nejbližší věznice, řekla dnes mluvčí soudu Klára Belkovová.

Soud příkaz vydal 21. července. „Příkaz byl odeslán Krajskému ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy. S dalšími dotazy se proto prosím obracejte na Policii ČR a Vězeňskou službu, které by měly ve věci činit další kroky,“ uvedla mluvčí.

Krajský soud v Brně na konci dubna prodloužil Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června. Pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, podle rozhodnutí olomouckého soudu není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový.

Má být nemocný, ale čile jezdil na hory a na kole

Při nehodě před devíti lety opilý Janoušek v Praze úmyslně srazil autem ženu. Čelil obžalobě z pokusu o vraždu, prvoinstanční soud jej v dubnu 2014 potrestal třemi lety za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V září téhož roku vrchní soud trest zpřísnil na 4,5 roku. V červenci 2015 odmítl Nejvyšší soud dovolání Janouška i žalobce.

Janoušek požádal o nové projednání kauzy. Pražský městský soud žádosti nevyhověl už v roce 2016. Ústavní soud (ÚS) mu ale loni nařídil, aby se lépe vypořádal s mužovými argumenty. Janouškův advokát opíral požadavek na obnovu trestního řízení o to, že vnímání jeho klienta mohla v době incidentu ovlivnit závislost na alkoholu a také hematom na mozku. Soud loni v květnu Janouškovu žádost o nové projednání jeho dopravní nehody znovu zamítl. Janoušek proti tomu nejprve podal stížnost k Vrchnímu soudu v Praze, později ji ale stáhl.

Kriminál Janouška ohrožuje na životě, tvrdí lékaři. A ven má chodit jen s helmou

Janoušek nastoupil v listopadu 2014 do věznice. Zůstal v ní do března 2016, kdy byl dočasně propuštěn ze zdravotních důvodů. Do vězení se měl vrátit na jaře 2017. Následně neúspěšně žádal o upuštění od výkonu zbytku trestu. Pražský vrchní soud v létě 2019 při projednávání stížnosti mimo jiné uvedl, že při jím nařízeném sledování se zjistilo, že Janoušek chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si v tropickém horku na kole a navštívil galerii.

Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Server Seznam Zprávy ale letos koncem února zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na kterých se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.