Ve věku 52 let zemřel uznávaný český epidemiolog a adiktolog Tomáš Zábranský (†52). Na sociální síti Facebook o tom informoval jeho přítel Zdeněk Strnad. Zábranský se zabýval zejména možnostmi využití léčebného konopí. Přátelé a kolegové připomínají, že to byl on, kdo Čechům pomohl zpřístupnit léčebné konopí v lékárnách.

„Umřel mi kamarád Tomáš Zábranský, takovej ten, co jich má každej, co by na prstech jedný ruky spočítal. Mám milion vzpomínek, znal jsem ho od 12 let (tehdy si nás pletli, protože jsme oba vypadali v brejlích stejně), prožili jsme spolu divokej gympl, ještě divočejší devadesátky, pracovali jsme spolu. Na historky bude ještě spousta času, teď jsem rád, že vůbec dopíšu tenhle post,“ napsal na facebook Zdeněk Strnad. Připojil i odkaz na web pro všechny, kteří chtěji na Zábranského zavzpomínat.

„Pamatuji si ho z působení z legislativní skupiny pro lékařské konopí. I když byl předsedou formálně Zima, ve skutečnosti byl Dr. Zábranský hybatelem zákona o lékařském konopí a bez něj by nikdy nevznikl. Čest jeho památce!“ vzkazuje jeden z diskutujících.

Zábranský se narodil v Hranicích na Moravě, vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci. V roce 1998 byl vedoucím studie, která na žádost vlády zkoumala dopady novely drogové legislativy. Většinu života zasvětil Zábranský zkoumání možností léčebného konopí a předsedal petičnímu výboru Petice za zpřístupnění konopí k léčbě a výzkumu. Zároveň vyučoval drogovou epidemiologii na Klinice adiktologie 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice v Praze.

V roce 2019 hovořil o přínosech léčebného konopí v pořadu Epicentrum: